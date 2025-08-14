Garantiza Confecciones Trébol Ciego de Ávila producción de uniformes escolares (+Fotos)

La Unidad Empresarial de Base de Confecciones Trébol inicio en su primera etapa la producción de uniformes escolares , este año cuentan con el talento de costureras de Ciego de Ávila, Ciro Redondo y Florencia, quienes trabajan más de 8 horas diarias para garantizar el cumplimiento de la tarea en tiempo y forma.

Maikel Abreu García, Director UEB Confecciones Textiles Trébol en el territorio avileños dijo a este sitio, que en función de la campaña escolar están trabajando el 100% de las costureras más todo el personal de oficina que apoya de una forma u otra, cosiendo y envasando las producciones.

Por otra parte señalo el directivo que la confección de estas prendas es una tarea fundamental, lo que asegura que cada estudiante tenga su uniforme a tiempo para el inicio del curso escolar y contamos con un grupo de electrógenos. En caso del fallo del fluido eléctrico, lo conectamos y seguimos con los ritmos de producción normales, los habituales.

“Indiscutiblemente el compromiso de los trabajadores de la dirección de la UEB es culminar en fecha la entrega de los uniformes escolares. En esta primera etapa, porque supuesto, después continúa una segunda etapa”, apuntó, Abreu García.

Confecciones Trébol en Ciego de Ávila avanza en la fabricación de uniformes escolares lo que contribuyen al bienestar de la comunidad educativa, asegurando que los estudiantes cuenten con sus uniformes para el próximo curso escolar.

En esta ardua labor se reconoce y agradece el valioso trabajo de las costureras de Ciego de Ávila, Ciro Redondo y Florencia. Su dedicación y compromiso fundamental para el éxito de la confección de uniformes escolares. Su jornada laboral, es un ejemplo de esfuerzo y entrega para garantizar el bienestar de los estudiantes.