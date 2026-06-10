Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Garantizan calidad de atención al adulto mayor en la Casa del Abuelo en Morón

PorKenia Lopez Martinez

Jun 8, 2026

Como parte del Programa Integral de Atención al Adulto Mayor, en la Casa del Abuelo del municipio de Morón se garantiza una estancia feliz a los ancianos que acuden a esa unidad asistencial.

Con capacidad para cuarenta adultos mayores, en la Casa del Abuelo moronense, además de la alimentación y la atención médica, se desarrolla la terapia ocupacional, que potencia tareas de gran provecho para esta etapa de la vida.

En la institución se realizan actividades culturales, encuentros con la historia, charlas y conversatorios sobre cómo tener mejor calidad de vida, además del muy apreciado encuentro con los jóvenes, en el que ambas generaciones conversan sobre diversos temas de interés.

Los cinco trabajadores de la Casa del Abuelo de Morón laboran para que el tiempo de estancia de los ancianos en la institución sea útil y feliz, y para que la casa se convierta en un verdadero hogar.

 

 

Por Kenia Lopez Martinez

Entrada relacionada

Cuba Sociedad

Proyecto de ley propone reducir a 20 los ministerios en Cuba: ¿Cuáles son?

Jun 9, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Sociedad

22 Congreso CTC: En un momento crucial para la Patria

Jun 9, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

La empresa estatal, pregunta: ¿“Cómo quedo yo”?

Jun 9, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba Sociedad

Proyecto de ley propone reducir a 20 los ministerios en Cuba: ¿Cuáles son?

9 de junio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Sociedad

22 Congreso CTC: En un momento crucial para la Patria

9 de junio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

La empresa estatal, pregunta: ¿“Cómo quedo yo”?

9 de junio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

Investigan en Ciego de Ávila posible sabotaje vinculado al tráfico ilegal de combustible

9 de junio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila