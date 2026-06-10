Garantizan calidad de atención al adulto mayor en la Casa del Abuelo en Morón

Como parte del Programa Integral de Atención al Adulto Mayor, en la Casa del Abuelo del municipio de Morón se garantiza una estancia feliz a los ancianos que acuden a esa unidad asistencial.

Con capacidad para cuarenta adultos mayores, en la Casa del Abuelo moronense, además de la alimentación y la atención médica, se desarrolla la terapia ocupacional, que potencia tareas de gran provecho para esta etapa de la vida.

En la institución se realizan actividades culturales, encuentros con la historia, charlas y conversatorios sobre cómo tener mejor calidad de vida, además del muy apreciado encuentro con los jóvenes, en el que ambas generaciones conversan sobre diversos temas de interés.

Los cinco trabajadores de la Casa del Abuelo de Morón laboran para que el tiempo de estancia de los ancianos en la institución sea útil y feliz, y para que la casa se convierta en un verdadero hogar.