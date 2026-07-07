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Gobierno venezolano condecora a brigada de rescatistas cubanos por su abnegada labor tras los sismos

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jul 6, 2026

En un emotivo acto, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hizo entrega de la medalla Héroes y Heroínas de Venezuela a la brigada de rescatistas cubanos y sus canes, por su valioso apoyo en las labores de búsqueda y salvamento de personas, tras los recientes sismos.

El grupo de especialistas en búsqueda y salvamento, compuesto por rescatistas, médicos cirujanos y forenses, algunos miembros del Contingente Henry Reeve, con experiencia en situaciones de desastre, arribó a Venezuela para cooperar en la recuperación tras los dos poderosos movimientos telúricos del pasado 24 de junio .

En el acto de condecoración estuvo presente el Embajador de Cuba en Venezuela, Jorge Mayo Fernández, y autoridades del gobierno venezolano, quienes reconocieron la entrega y disposición de nuestros rescatistas en el terreno . La brigada cubana se sumó a las actividades de búsqueda y salvamento junto a rescatistas de 30 países.

Tomado de Cubadebate 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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