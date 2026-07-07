Gobierno venezolano condecora a brigada de rescatistas cubanos por su abnegada labor tras los sismos

En un emotivo acto, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hizo entrega de la medalla Héroes y Heroínas de Venezuela a la brigada de rescatistas cubanos y sus canes, por su valioso apoyo en las labores de búsqueda y salvamento de personas, tras los recientes sismos.

El grupo de especialistas en búsqueda y salvamento, compuesto por rescatistas, médicos cirujanos y forenses, algunos miembros del Contingente Henry Reeve, con experiencia en situaciones de desastre, arribó a Venezuela para cooperar en la recuperación tras los dos poderosos movimientos telúricos del pasado 24 de junio .

En el acto de condecoración estuvo presente el Embajador de Cuba en Venezuela, Jorge Mayo Fernández, y autoridades del gobierno venezolano, quienes reconocieron la entrega y disposición de nuestros rescatistas en el terreno . La brigada cubana se sumó a las actividades de búsqueda y salvamento junto a rescatistas de 30 países.

Tomado de Cubadebate