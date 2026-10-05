Grabados por el centenario de Fidel abrirán la Jornada de la Cultura Nacional en Ciego de Ávila

El artista Héctor José Torres González presentará el 19 de octubre, en la Galería de Artes Plásticas Raúl Martínez, una muestra de retratos dedicada al Comandante en Jefe. Su taller de grabado aspira a convertirse en espacio sociocultural, cuando reabra el curso de Instructores de Arte.

Una exposición de grabados dedicada al líder de la Revolución Cubana, con motivo del centenario de su natalicio, se inaugurará, el 19 de octubre, en la Galería de Artes Plásticas Raúl Martínez, del Consejo Provincial de las Artes Plásticas en Ciego de Ávila, como parte de la jornada por el Día de la Cultura Cubana.

Según explicó a Invasor el artista Héctor José Torres González, la muestra fue concebida como un solo retrato que reúne diferentes manifestaciones: Fidel y su pueblo, el Che y otras personalidades que lo rodearon.

Estaba prevista para el aniversario del centenario de su natalicio, pero problemas de combustible impidieron montarla en esa fecha, por lo que fue reprogramada.

Para el artista, la figura del Comandante en Jefe ha sido una presencia constante. “Yo me crié con él, prácticamente”, afirmó, y recordó que lo dicho por Fidel orientaba el quehacer de su generación. Aseguró que aún lamenta su pérdida.

Torres González trabaja en un taller de grabado ubicado en la Galería René Rodríguez de la calle Libertad, frente al Centro de la Música, entre Maceo y Simón Reyes.

El local aún no funciona como galería; esa función llegará en un futuro, cuando reabra el curso de Instructores de Arte. Entonces, aspira a convertirlo en un proyecto sociocultural vinculado a las escuelas y a los alumnos de la especialidad de Artes Plásticas, abierto a cualquiera con inquietud de crear.

El artista explicó que el área trasera, se habilitará cuando los constructores retiren los materiales que todavía permanecen allí, y que la prensa de grabado instalada en el salón, podría quedarse para que el público observe su funcionamiento junto a las exposiciones que se realicen.

Reconoció que, por ahora, carecen de marcos y de otros recursos, aunque mantiene el sueño de contar con ellos.

Tomado de Invasor