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Gradúa la Universidad de Ciego de Ávila a nuevos Doctores en Ciencias de la Educación y Ciencias Agrícolas

PorLuis Falcon Saavedra

Jul 1, 2026

La sede Pedagógica Manuel Ascunce Domenech, de la Universidad de Ciego de Ávila, celebró la graduación de los nuevos doctores en Ciencias de la Educación y Ciencias Agrícolas, correspondientes al período lectivo 2025.

El acto académico supone un avance sustancial en la formación de posgrado y un aporte significativo al desarrollo del conocimiento en ambas disciplinas.

Los quince graduados se integran a la comunidad académica con el bagaje de sus respectivas especialidades y experiencias. Este logro, fruto de años de esfuerzo y constancia, no solo evidencia su dedicación personal, sino también el respaldo de sus familias y la orientación de sus tutores.

La formación doctoral en estas áreas resulta estratégica para el progreso educativo y agropecuario del país. Los nuevos profesionales están capacitados para abordar los desafíos contemporáneos y futuros de sus sectores, y su desempeño incidirá directamente en la calidad de la enseñanza y en la implementación de prácticas agrícolas más sostenibles e innovadoras.

Durante la ceremonia, se subrayó el valor de la investigación y la actualización profesional constante.

Con este evento, la institución reafirma su vocación por la excelencia académica y la preparación de líderes con capacidad transformadora. Estos doctores están llamados a convertirse en referentes dentro de sus comunidades y en el contexto nacional.

Por Luis Falcon Saavedra

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