Gradúa la Universidad de Ciego de Ávila a nuevos Doctores en Ciencias de la Educación y Ciencias Agrícolas

La sede Pedagógica Manuel Ascunce Domenech, de la Universidad de Ciego de Ávila, celebró la graduación de los nuevos doctores en Ciencias de la Educación y Ciencias Agrícolas, correspondientes al período lectivo 2025.

El acto académico supone un avance sustancial en la formación de posgrado y un aporte significativo al desarrollo del conocimiento en ambas disciplinas.

Los quince graduados se integran a la comunidad académica con el bagaje de sus respectivas especialidades y experiencias. Este logro, fruto de años de esfuerzo y constancia, no solo evidencia su dedicación personal, sino también el respaldo de sus familias y la orientación de sus tutores.

La formación doctoral en estas áreas resulta estratégica para el progreso educativo y agropecuario del país. Los nuevos profesionales están capacitados para abordar los desafíos contemporáneos y futuros de sus sectores, y su desempeño incidirá directamente en la calidad de la enseñanza y en la implementación de prácticas agrícolas más sostenibles e innovadoras.

Durante la ceremonia, se subrayó el valor de la investigación y la actualización profesional constante.

Con este evento, la institución reafirma su vocación por la excelencia académica y la preparación de líderes con capacidad transformadora. Estos doctores están llamados a convertirse en referentes dentro de sus comunidades y en el contexto nacional.