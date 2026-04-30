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Hoy en la Mesa Redonda: Cuba se defiende en las calles este Primero de Mayo

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 30, 2026

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y las autoridades del país ultiman los preparativos para la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, prevista para el Primero de Mayo bajo el lema “La Patria se defiende”.

Los detalles sobre las motivaciones, los desfiles y los actos en todo el territorio nacional serán ofrecidos este jueves en el programa Mesa Redonda.

De acuerdo con la información difundida, participarán en la emisión el presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, el secretario general de la CTC en La Habana y otros dirigentes sindicales.

El espacio televisivo se transmitirá a partir de las 7:00 pm por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe y las emisoras de radio del país.

Tomado de Cubadebate

 

 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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