Impulsan estrategias para alcanzar la eficiencia económica en Empresa Agropecuaria Arnaldo Ramírez

Lograr la consolidación económica constituye el principal objetivo de los trabajadores de la Empresa Agropecuaria Arnaldo Ramírez, ubicada en el municipio avileño de Primero de Enero, para el año 2026. Esta meta se alinea con las acciones que debe materializar la Empresa Estatal Socialista en la actualidad.

En este empeño, se concentran en poner en funcionamiento las cuatro máquinas de riego que actualmente están inactivas y proyectan un trabajo sistemático para cumplir sus planes y superar las dificultades presentadas el año anterior.

Al respecto, Yudel Madrigal Vega (Yayo), director general de la entidad, explicó: “El maíz, que es una producción cooperada, debe rendir, si sembramos las 200 hectáreas planificadas, las 2,5 toneladas por hectárea previstas en el plan. Esto representaría unos 200 millones de pesos en ventas. En cuanto al frijol, con más de 120 hectáreas plantadas, podemos superar los 80 millones, lo que equivale al 70% del plan anual de la empresa.

Para lograrlo, debemos completar las protecciones fitosanitarias y todo el manejo agrotécnico tanto del frijol como del maíz. Así alcanzaremos el rendimiento objetivo: 1,5 toneladas por hectárea del grano y 6 del maíz. Otra tarea crucial es la vigilancia para proteger estos cultivos y materializar los rendimientos previstos, incrementando las ventas. Para nosotros, la satisfacción llega solo cuando el producto está pesado y vendido”.

En la unidad se labora para incrementar la producción cooperada de maíz, con un estimado que supera lo cosechado hasta la fecha.

Wilfredo Méndez Parra, extensionista del Instituto de Investigación del Grano, señaló: “Este maíz de producción cooperada tiene un alto rendimiento potencial. Con más de 60 días de sembrado —dos meses—, presenta un excelente vigor vegetativo y fitosanitario, ya que se han cumplido todas las labores agrotécnicas planificadas según la fase del cultivo. Se puede lograr hasta 6 toneladas por hectárea. Además, su uso final está destinado a la alimentación animal (cerdos, aves), lo que fortalece estos programas destinados indirectamente a la alimentación humana”.

Méndez Parra agregó que en la finca 32 tienen plantadas 45 hectáreas de este maíz, y que la empresa cuenta actualmente con un área total de 66 hectáreas en otra finca. Se espera alcanzar las 200 hectáreas hacia el 15 de febrero, lo que proporcionará un alto nivel de producción y permitirá cumplir las expectativas.

Sin embargo, las acciones no giran exclusivamente en torno al maíz. La empresa diversifica sus producciones con cultivos como la papa y otras viandas.

Raúl Martínez Cáceres, jefe de colectivo de la finca 14, detalló: “La finca tiene 60 hectáreas. Actualmente hay dos hectáreas de malanga —cultivo que tratamos de recuperar después de varios años—, 13 de frijol cul, plátano en proceso de demolición y, en cuadrantes donde antes teníamos boniato, ahora se sembrará maíz. Recientemente recogimos calabaza con muy buenos rendimientos, al igual que plátano y pepino. Ahora esperamos la preparación de tierras para sembrar 15 hectáreas de plátano y 30 de maíz”.

A pesar de los inconvenientes y limitaciones, los trabajadores de la Empresa Agropecuaria Arnaldo Ramírez, en el nordeste avileño, mantienen su paso firme hacia el afianzamiento económico de la entidad.