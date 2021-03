Incluyen a periodistas de Invasor en libro de Ocean Sur

Hay dos inconformes en El compromiso de los inconformes de las que mucho ha leído esta provincia. Por eso no es noticia, y sí confirmación, que en el más estrecho panorama del buen periodismo cubano hay siempre sitio para este diario, y para la pluma de Sayli Sosa Barceló y Katia Siberia García.

Liudmila Peña Herrera y Rodolfo Romero Reyes, periodistas ambos, lo han pensado así cuando contactaron con las avileñas para contar, desde la prestigiosa editorial Ocean Sur, las historias de 13 periodistas jóvenes cubanos, que no llegan a dos décadas de trabajo en su haber.

• Premios y más premios para Invasor.

Para las de Invasor, la inconformidad no es otra cosa que encontrar el dato justo y no parar hasta que el texto esté “redondo”. Es también escoger con mimo las palabras y mirar de frente. Poner el empeño en que el periodismo de investigación y el periodismo de datos sean plato fuerte en nuestras planas y armas contra lo injusto.

De Sayli se muestra la vocación de servicio, las ganas de incidir en la vida de la gente, de hacer un periodismo más próximo. “Acreedora de un prestigio profesional ganado a fuerza de investigar a fondo las diferentes aristas del asunto que tenga entre manos, Sayli puede estar meses trabajando en un mismo tema, sin descansar hasta tenerlo ‘a punto’”, dice el libro.

• Un premio a la medida para Sayli Sosa Barceló.

• Periodismo económico en Cuba: más premios para Invasor.

• Premio Juan Gualberto Gómez para Sayli Sosa Barceló.

Hacer el sueño “a mano y sin permiso”, como Silvio Rodríguez, es para ella aspirar a una prensa “que mire sin paternalismos ni sensacionalismos los procesos que se desarrollan en el seno de la sociedad; que no le tema a la verdad y que no intente adornarla o ajustarla; que haga culto a la belleza en el estilo y al rigor en los contenidos”.

Katia es “la muchacha que les ‘ha cogido la baja’ a los lectores, a los problemas de Ciego de Ávila y a cuanto premio de periodismo anuncien en el país”.

• Entregan premios de periodismo científico.

• Siberia vuelve al podio.

“¿Vale la pena el periodismo de investigación?”, le preguntan a ella. Y responde: “Para mí sí vale la pena, y vale muchísimo, porque no podría vivir de espaldas a una realidad que necesita ese enfrentamiento. No podría estar haciendo notas únicamente que, por norma, se quedan en la epidermis del asunto. No me sentiría útil”.

Muchas otras voces prestigiosas completan el libro, desde diferentes territorios y medios de prensa: Charly Morales Valido, Lisandra Gómez Guerra, Gretta Espinosa Clemente, Abel Rojas Barallobre, Anisley Torres Santesteban, Yuliet Pérez Calaña, Abdiel Bermúdez Bermúdez, Claudia Alemañy Castilla, Jesús Muñoz Machín, Indira Román Geraica y José Armando Fernández Salazar.

• Descargue el libro aquí.

Amanda Tamayo Rodriguez. Tomado de Invasor