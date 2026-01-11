Televisión Avileña

Incrementan la siembra de cultivos varios en organopónicos del municipio Primero de Enero (+Fotos)

PorAriel González

Ene 9, 2026

Con el objetivo de contribuir a la alimentación sana de la población, los trabajadores de la granja urbana primero de Enero, incrementan las siembras de cultivos varios.

Adonis Correoso Naranjo, director de la Unidad Empresarial de Base Granja Urbana del municipio dijo que durante la actual campaña agrícola los obreros de los diferentes organopónicos estan inmersos en la plantación de hortalizas de ciclos cortos que incluyen, lechuga, acelga, rábano, espinaca, tómate , zanahorias y remolacha.

El especialista agregó además que se siembran condimentos frescos como ajo porro, cilantro y cebollino, producciones que están destinadas al consumo local y a centros priorizados del territorio.

Correoso Naranjo explicó también que el impulso a la siembras de cultivos varios en los organopónicos del municipio responden a la estrategia de la localidad de aprovechar al máximo los espacios disponibles dentro del perímetro urbano, en correspondencia con los lineamientos de soberanía alimentaria y nutricional.

 

