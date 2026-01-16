Ciego de Ávila rinde homenaje póstumo a héroes internacionalistas (+Cobertura Especial)

Con una concentración pública frente a la sede del Gobierno Provincial en la calle Máximo Gómez de la ciudad de Ciego de Ávila, inició en esta provincia el acto de homenaje a los 32 cubanos caídos en la República Bolivariana de Venezuela.

Los avileños, congregados en un ambiente de respeto y solidaridad, expresaron su firme rechazo al ataque de los Estados Unidos contra Venezuela. Durante el tributo, los asistentes rindieron honores a los fallecidos, quienes defendieron la soberanía y la dignidad de la nación hermana.

El acto, que incluyó ofrendas florales y minutos de reflexión, fue encabezado por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia. En sus discursos, destacaron la valentía y el sacrificio de los caídos, subrayando que su lucha por la libertad y la justicia es un legado que trasciende fronteras.

Los participantes alzaron sus voces en un llamado a la unidad y a la defensa de los principios de autodeterminación y no intervención. Reafirmaron el compromiso de Cuba con la paz y la solidaridad internacional, enfatizando la importancia de mantenerse firmes ante cualquier agresión externa.

Esta concentración se erige no solo como un tributo póstumo, sino también como un símbolo de resistencia y apoyo al pueblo venezolano, que continúa enfrentando desafíos en su camino hacia un futuro soberano.

Tributo en municipios avileños a los combatientes caídos

Este viernes, en los diez municipios de Ciego de Ávila realizaron actos de homenaje a los 32 combatientes cubanos que murieron durante el ataque perpetrado contra la República Bolivariana de Venezuela.

Las plazas y lugares designados acogieron a una población unida en el dolor y el reconocimiento.

En un ambiente de profundo respeto y solemnidad, los avileños honraron la memoria de quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la hermana nación venezolana y sus dirigentes.

Un tributo desde Primero de Enero

La plaza de la Casa de Cultura Joseíto Fernández acogió este 16 de enero el homenaje póstumo que los pobladores del municipio Primero de Enero dedicaron a los 32 cubanos caídos en la República Bolivariana de Venezuela.

Desde las tres de la tarde, los violeteños comenzaron a congregarse, respondiendo a la convocatoria oficial dirigida a representantes de los sectores políticos, gubernamentales, de masas, juveniles y a todo el pueblo.

El acto comenzó a las cuatro de la tarde, en correspondencia con el sagrado deber de la Revolución de recibir y venerar a quienes ofrendaron sus vidas en cumplimiento del deber internacionalista.

Este tributo, cargado de honor y gloria, forma parte del reconocimiento y agradecimiento de todo el pueblo cubano ante el crimen ocurrido bajo el mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Daimy Zamora Arteaga, primera secretaria del Partido en el municipio, evocó las palabras de José Martí: «La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida», subrayando que los hermanos caídos, fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, pusieron en alto el nombre de Cuba.

Dos Venezuelas, un mismo dolor: el tributo desde tierra avileña

Desde el municipio cubano que lleva el nombre de la patria bolivariana, Venezuela, también se elevó un sentido homenaje a los caídos en misión.

La comunidad se reunió para honrar a los 32 compatriotas que perdieron la vida el 3 de enero, mientras cumplían con la defensa del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Majagua rinde homenaje solemne a los 32 héroes caídos en Venezuela

Desde la Plaza 26 de Julio del municipio avileño de Majagua se llevó a cabo el homenaje póstumo del pueblo a los 32 militares caídos en cumplimiento del deber, durante la agresión de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero.

En un ambiente de profundo dolor y respeto, los majagüenses rindieron tributo a sus soldados, quienes, fieles al legado de Fidel, al Partido y a la Revolución, entregaron sus vidas en tan honrosa misión.

Durante el acto conmemorativo, los asistentes reafirmaron la unidad nacional ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la isla.

Al homenaje acudió una representación masiva de pueblo de todas las edades, conmovida por el valor de los 32 combatientes que lucharon hasta el último aliento en defensa de la soberanía de la hermana República Bolivariana de Venezuela.

En una ceremonia impregnada de patriotismo, Denier Bertolis Pérez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Majagua, denunció el verdadero objetivo del gobierno norteamericano al violar la soberanía venezolana y aseguró que el pueblo cubano no se doblegará ante las amenazas. Asimismo, reafirmó la capacidad y la disposición de lucha de los cubanos.

Una vez más, los majagüenses demostraron su consternación, fidelidad, decoro y sentido del deber en esta plaza gloriosa, que hoy rindió Honor y Gloria a los mártires caídos por la libertad de un pueblo hermano.

Morón honra a los combatientes caídos en Venezuela

El monumento erigido en memoria de Roberto Rodríguez Fernández, «El Vaquerito», fue el escenario escogido en el municipio avileño de Morón para rendir homenaje a los 32 combatientes caídos en defensa de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Al acto político asistieron dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, trabajadores, estudiantes y pueblo en general. Los presentes rindieron tributo a los héroes y reafirmaron su compromiso con la Revolución.

El Primer Secretario del Partido en la Ciudad del Gallo, Alberto Echemendia Manzanares, expresó la posición de los moronenses al exigir la liberación del Presidente Constitucional venezolano, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, Cilia Flores.

Al concluir el encuentro, los moronenses desfilaron frente a la imagen de los 32 combatientes que honraron con su sacrificio el nombre de la Patria.