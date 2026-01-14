Televisión Avileña

Inicia en Ciego de Ávila el Año de Preparación para la Defensa 2026 (+Fotos)

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Ene 13, 2026

Con el fin de robustecer la capacidad defensiva ante la escalada agresiva del imperialismo, Ciego de Ávila acogió el solemne acto de inicio del Año de Preparación para la Defensa 2026.

Presidido por las máximas autoridades provinciales y militares, el evento sirvió para distinguir a los profesionales más meritorios. Se impusieron la Distinción de Servicio Distinguido y la Medalla «Destacado en la Preparación para la Defensa» a oficiales y suboficiales, mientras que las unidades más brillantes recibieron diplomas de reconocimiento.

Además, se integró a nuevos miembros a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, otorgando el carné a oficiales y trabajadores civiles de la defensa.

En sus palabras de clausura, el Teniente Coronel Orleans Cano Bello, Jefe de la Preparación Combativa, subrayó la determinación de incrementar la disciplina y el adiestramiento de las tropas para salvaguardar la soberanía y la independencia de la patria.

 

