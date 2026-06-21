Inicia en Morón programa “Sábado del Libro” con periodicidad estival (+Fotos)

Este sábado quedó inaugurado en la calle Martí, entre Callejas y Serafín Sánchez, del municipio de Morón, el espacio comercial y cultural “Sábado del Libro”, que se desarrollará todos los sábados de junio, julio y agosto.

La iniciativa busca convertirse en un punto de encuentro comunitario en el centro de la ciudad.

Durante cada jornada, los asistentes podrán acceder a una variada oferta que incluye libros para todos los públicos, artesanías de creadores locales, artículos de oficina y útiles escolares, además de productos de confitería.

Paralelamente a la exposición y venta, se realizó un programa artístico con la participación de aficionados de la Casa de Cultura, quienes ofrecieron números de música, danza y circo para complementar la propuesta recreativa.

Según fuentes oficiales, el proyecto aspira a consolidarse como un espacio estable de recreación y fomento de la lectura durante la temporada vacacional.

Con esta acción, el municipio refuerza su compromiso con la preservación de las tradiciones culturales y la creación de alternativas de esparcimiento para la población local.