Inicia hoy la subserie Camagüey vs Ciego de Ávila en el estadio José Ramón Cepero

La serie entre Ciego de Ávila (Tigres) y Camagüey en la 64ª Serie Nacional de Béisbol de Cuba es un clásico regional cargado de historia y pasión. La rivalidad geográfica añade intensidad a estos enfrentamientos, prometiendo una serie equilibrada y emocionante, aunque los Agramontinos destacan por tener una nómina superior.

En series nacionales, Camagüey lleva 138 victorias frente a 129 de los equipos avileños. En los últimos 5 años, el duelo ha sido muy parejo: 12 triunfos para Camagüey y 11 para Ciego de Ávila.

Análisis de Ciego de Ávila (Tigres)

Fortalezas ofensivas:

Bateo colectivo: Promedio de .294 . Jonathan Bridón: .387, 4 HR, 10 CI. Osmani Linares: .429 (líder en promedio). George Luis Contreras: .357. Fernando de La Paz: .321. Christian Pagán: .357.



Debilidades en el pitcheo:

ERA colectiva de 5.57 .

Abridores inconsistentes : Excepto Liomil González, la rotación inicial ha sido irregular.

Bullpen : Ha mostrado mejor rendimiento que los abridores.

Promedio de bateo en contra de .285, lo que los hace vulnerables ante ofensivas poderosas.

Análisis de Camagüey

Ofensiva dominante:

Promedio de bateo colectivo de .377 . Eglis Eugelles: .692 (13-9 en hits). Leonel Moas: .450, 7 extrabases, 12 CI. Alexander Ayala: .378, 3 HR. Yordani Samón: .402. Ermindo Escobar: .375.



Pitcheo:

José Ramón Rodríguez : Líder en ponches del torneo.

Abridores clave : Riquelme Delín, Abraham Licea y Rodolfo Solís.

Dariel Góngora: Zurdo utilizado como relevista, clave en situaciones críticas.

Claves del duelo

Ofensiva vs. Pitcheo: Ciego de Ávila depende de su bateo para compensar su pitcheo abridor.

Camagüey debe aprovechar su pitcheo profundo y ofensiva constante. Factor local: El estadio José Ramón Cepero podría dar ventaja a los Tigres, pero Camagüey ha mostrado mejor rendimiento en carretera. Jugadores decisivos: Ciego de Ávila : Jonathan Bridón, Fernando de la Paz y la posible incorporación de Ronaldo.

Camagüey: Leonel Moas, Yordany Samón y Alexander Ayala.

Pronóstico: Los Tigres dependerán de la consistencia de su pitcheo abridor y de que sus hombres clave respondan ofensivamente. Batear con oportunidad será decisivo para las aspiraciones del equipo dirigido por Danny Miranda.¡Un duelo que promete emociones desde la primera entrada!