Inicia hoy la subserie Camagüey vs Ciego de Ávila en el estadio José Ramón Cepero

La serie entre Ciego de Ávila (Tigres) y Camagüey en la 64ª Serie Nacional de Béisbol de Cuba es un clásico regional cargado de historia y pasión. La rivalidad geográfica añade intensidad a estos enfrentamientos, prometiendo una serie equilibrada y emocionante, aunque los Agramontinos destacan por tener una nómina superior.
En series nacionales, Camagüey lleva 138 victorias frente a 129 de los equipos avileños. En los últimos 5 años, el duelo ha sido muy parejo: 12 triunfos para Camagüey y 11 para Ciego de Ávila.
Análisis de Ciego de Ávila (Tigres)
Fortalezas ofensivas:
-
Bateo colectivo: Promedio de .294.
-
Jonathan Bridón: .387, 4 HR, 10 CI.
-
Osmani Linares: .429 (líder en promedio).
-
George Luis Contreras: .357.
-
Fernando de La Paz: .321.
-
Christian Pagán: .357.
-
Debilidades en el pitcheo:
-
ERA colectiva de 5.57.
-
Abridores inconsistentes: Excepto Liomil González, la rotación inicial ha sido irregular.
-
Bullpen: Ha mostrado mejor rendimiento que los abridores.
-
Promedio de bateo en contra de .285, lo que los hace vulnerables ante ofensivas poderosas.
Análisis de Camagüey
Ofensiva dominante:
-
Promedio de bateo colectivo de .377.
-
Eglis Eugelles: .692 (13-9 en hits).
-
Leonel Moas: .450, 7 extrabases, 12 CI.
-
Alexander Ayala: .378, 3 HR.
-
Yordani Samón: .402.
-
Ermindo Escobar: .375.
-
Pitcheo:
-
José Ramón Rodríguez: Líder en ponches del torneo.
-
Abridores clave: Riquelme Delín, Abraham Licea y Rodolfo Solís.
-
Dariel Góngora: Zurdo utilizado como relevista, clave en situaciones críticas.
Claves del duelo
-
Ofensiva vs. Pitcheo:
-
Ciego de Ávila depende de su bateo para compensar su pitcheo abridor.
-
Camagüey debe aprovechar su pitcheo profundo y ofensiva constante.
-
-
Factor local:
-
El estadio José Ramón Cepero podría dar ventaja a los Tigres, pero Camagüey ha mostrado mejor rendimiento en carretera.
-
-
Jugadores decisivos:
-
Ciego de Ávila: Jonathan Bridón, Fernando de la Paz y la posible incorporación de Ronaldo.
-
Camagüey: Leonel Moas, Yordany Samón y Alexander Ayala.
-
Pronóstico: Los Tigres dependerán de la consistencia de su pitcheo abridor y de que sus hombres clave respondan ofensivamente. Batear con oportunidad será decisivo para las aspiraciones del equipo dirigido por Danny Miranda.¡Un duelo que promete emociones desde la primera entrada!