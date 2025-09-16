Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte

Inicia hoy la subserie Camagüey vs Ciego de Ávila en el estadio José Ramón Cepero

PorYoury Santana Gonzalez

Sep 16, 2025

La serie entre Ciego de Ávila (Tigres) y Camagüey en la 64ª Serie Nacional de Béisbol de Cuba es un clásico regional cargado de historia y pasión. La rivalidad geográfica añade intensidad a estos enfrentamientos, prometiendo una serie equilibrada y emocionante, aunque los Agramontinos destacan por tener una nómina superior.

En series nacionales, Camagüey lleva 138 victorias frente a 129 de los equipos avileños. En los últimos 5 años, el duelo ha sido muy parejo: 12 triunfos para Camagüey y 11 para Ciego de Ávila.

Análisis de Ciego de Ávila (Tigres)

Fortalezas ofensivas:

  • Bateo colectivo: Promedio de .294.

    • Jonathan Bridón: .387, 4 HR, 10 CI.

    • Osmani Linares: .429 (líder en promedio).

    • George Luis Contreras: .357.

    • Fernando de La Paz: .321.

    • Christian Pagán: .357.

Debilidades en el pitcheo:

  • ERA colectiva de 5.57.

  • Abridores inconsistentes: Excepto Liomil González, la rotación inicial ha sido irregular.

  • Bullpen: Ha mostrado mejor rendimiento que los abridores.

  • Promedio de bateo en contra de .285, lo que los hace vulnerables ante ofensivas poderosas.

Análisis de Camagüey

Ofensiva dominante:

  • Promedio de bateo colectivo de .377.

    • Eglis Eugelles: .692 (13-9 en hits).

    • Leonel Moas: .450, 7 extrabases, 12 CI.

    • Alexander Ayala: .378, 3 HR.

    • Yordani Samón: .402.

    • Ermindo Escobar: .375.

Pitcheo:

  • José Ramón Rodríguez: Líder en ponches del torneo.

  • Abridores clave: Riquelme Delín, Abraham Licea y Rodolfo Solís.

  • Dariel Góngora: Zurdo utilizado como relevista, clave en situaciones críticas.

Claves del duelo

  1. Ofensiva vs. Pitcheo:

    • Ciego de Ávila depende de su bateo para compensar su pitcheo abridor.

    • Camagüey debe aprovechar su pitcheo profundo y ofensiva constante.

  2. Factor local:

    • El estadio José Ramón Cepero podría dar ventaja a los Tigres, pero Camagüey ha mostrado mejor rendimiento en carretera.

  3. Jugadores decisivos:

    • Ciego de Ávila: Jonathan Bridón, Fernando de la Paz y la posible incorporación de Ronaldo.

    • Camagüey: Leonel Moas, Yordany Samón y Alexander Ayala.

Pronóstico: Los Tigres dependerán de la consistencia de su pitcheo abridor y de que sus hombres clave respondan ofensivamente. Batear con oportunidad será decisivo para las aspiraciones del equipo dirigido por Danny Miranda.¡Un duelo que promete emociones desde la primera entrada!

Por Youry Santana Gonzalez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Néstor Labrada: maestro de generaciones en la TV Avileña

Sep 16, 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

Reconocen a Televisión Avileña por su labor científica educativa

Sep 16, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Presentan diario adolescente en Ciego de Ávila (+Fotos)

Sep 16, 2025 Yasel Díaz Drago

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Deporte

Inicia hoy la subserie Camagüey vs Ciego de Ávila en el estadio José Ramón Cepero

16 de septiembre de 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Néstor Labrada: maestro de generaciones en la TV Avileña

16 de septiembre de 2025 Youry Santana Gonzalez
Cuba Destacada Sociedad

Un proceso de construcción colectiva

16 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

Reconocen a Televisión Avileña por su labor científica educativa

16 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila