Inicia proceso de Conferencias Municipales 22 Congreso de la CTC en Ciego de Ávila.

Presidida por un amplio proceso asambleario en las organizaciones de base, inició por el municipio Bolivia el proceso de Conferencias 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia Ciego de Ávila.

Después del análisis de los principales indicadores que marcan el desarrollo de la localidad y de la labor de la organización obrera, inició el debate, presidido por Nexy Véliz Naranjo, miembro del buró provincial del Partido, Leobanis Águila González, representante del secretariado Nacional de la CTC y otros dirigentes.

Sobre el actuar de los trabajadores se refiere Mayra González García, delegada por el sindicato de la Administración Pública «Tenemos una amenaza ¿cuál? mantenernos como estamos hoy, tenemos que lograr resultados, tenemos que cambiar los sistemas de trabajo, Fidel lo dijo en su concepto de Revolución y eso no es un letrerito frío, es para que los trabajadores cambiemos, porque donde no hay base sólida y fuerte no hay desarrollo. Estoy convencida de que muchos de los resultados que se analizan aquí no se conocen, pérdida, qué es la pérdida? la utilidad? algunos no saben cómo se maneja la utilidad y se limitan a escuchar lo que la administración les dice, que reparte y lo poquito que queda es lo que recibe el obrero y no es así, por eso insisto en que debemos conocer para poder reclamar, en el caso de no obtener lo que merecemos o lo que nos corresponde»

En ese sentido Leobanis Águila Góngora, miembro del Buró Nacional de la CTC dijo «Tenemos que cambiar las prácticas sindicales, tenemos que ser creíbles y para eso hay que funcionar y hay que iniciar por la asamblea de afiliados, porque no en todos los lugares se hace como es, hay que irle al frente a los trabajadores, no se les da explicaciones por parte de los de los empleadores y recientemente salió una norma de la contraloría que trae una metodología que obliga a los directivos a rendirle cuenta a los trabajadores porque la entidad es de ellos» También fueron analizados temas como el pago de la cotización, del aporte a la patria, la inclusión de los trabajadores del sector no estatal al movimiento sindical y la importancia de la Unidad del proletariado, en beneficio del desarrollo.

Al respecto Nexy Véliz Naranjo, acotó «Ahora el término que está en el Boom es el de los colectivos laborales, pero si no le damos el papel que le corresponde y la gente no juega su función, no obtenemos un resultado, pensar que las soluciones están a la vuelta de la esquina, no es, tenemos que ver cuánto más podemos hacer, es por eso sobre todas las cosas que tiene que prevalecer la unidad y a cuántos lugares no tributa hoy Bolivia. El hecho de pensar que hoy serían un potencial arrocero era un sueño y ahora es realidad, entonces no podemos ser derrotistas y Bolivia con poco ha hecho mucho y en el empeño de todos los trabajadores debe estar el compromiso de hacer más»

En la Conferencia Municipal 22 Congreso de la CTC en Bolivia se aprobó el comité que dirigirá la labor de los próximos años yse eligieron a los delegados a la conferencia provincial, se ratificó a Yudelquis Borrero Escobar como Secretaria General de la Organización.

