Inician proceso de reparación y mantenimiento en el hospital de Morón

Con el propósito de mejorar las condiciones de la instalación asistencial, en el Hospital General Docente Roberto Rodríguez de Morón se desarrollan acciones de inversión, reparación y mantenimiento.

En el centro hospitalario se han ejecutan 69 objetos de obra por parte de 63 padrinos, dentro de los que figuran entidades estatales, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, Mipymes y trabajadores por cuenta propia de los municipios ubicados en la zona norte de la provincia avileña.

Según precisiones de Gerardo Morales López, Inversionista del centro asistencial entre las tareas fundamentales figuran la puesta en funcionamiento de climas, el enchape y eliminación de salideros en los baños, la colocación de luminarias, entre otras muchas.

Por su parte el Doctor Julio A. Díaz Agramonte, Director de la Institución de la salud subrayó el esfuerzo desplegado por el país, en medio de una difícil situación económica, para mejorar la infraestructura de la Institución.

El Hospital General Docente Roberto Rodríguez de Morón fue fundado el 28 de diciembre del año 1989 y presta servicios a los pacientes del área norte de la provincia de Ciego de Ávila.