Inició en Primero de Enero intervención sanitaria masiva con Abdala en su segunda dosis

20 vacunatorios continúan habilitados al nordeste de la provincia Ciego de Ávila, en el municipio Primero de Enero, para la intervención sanitaria masiva con Abdala, ahora en su segunda dosis.

Los locales fueron conformados en centros educacionales y otras entidades estatales, preparadas para la ocasión y con la colaboración de trabajadores del Ministerio de Educación, presidentes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y delegados de circunscripción.

Mara Moreno Martínez, delegada de la circunscripción 19 expresó “La vacunación está organizada de la siguiente manera, al frente de la misma se encuentran todos los delegados, con las diferentes organizaciones políticas y de masas, tratando de que nos salga lo más organizado posible y con la calidad requerida.

“Me encuentro en esta tarea de apoyo al sector de la salud que es tratar de erradicar esta pandemia, pertenezco al sector de la educación y me siento orgulloso de estar acá, sirviendo a mi país incondicionalmente” acotó Luís Manuel Batista Rondón, director de la ESBU Carlos Juan Finlay.

Por su parte Yuleydis Barbán González, vecina de la circunscripción 19 dijo “Yo me siento muy orguyosa de este país, ya que con esta vacuna se salvan millones de personal y agradesco a los cient{ificos que elaboraron las vacunas cubanas por aportar su granito de arena. Muy contenta me voy y me siento feliz por la organización que tienen en los centros de vacunación”.

La primera dosis la recibió el 95 porciento de la población y se trabaja en la inclusión de los pacientes que no fueron vacunados en esa ocasión para que reciban el beneficio, siempre y cuando no tengan criterio de exclusión por haber padecido la COVID 19 o ser alérgicos al timerosal.

Además del proceso de inmunización con Abdala, se realiza la vacunación con la biomodulina T a personas mayores de 65 años con el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.