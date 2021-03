Insisten directivos de Educación en importancia de visualizar los materiales audiovisuales

El presente curso escolar, interrumpido por los rebrotes de la COVID-19, ha supuesto un desafío para profesores, alumnos y familiares, que buscan, de conjunto, vencer los contenidos correspondientes a cada grado desde el distanciamiento.

Sin embargo, varios aspectos preocupan a la familia cubana, y abarcan desde la calidad del proceso de enseñanza hasta las vías para culminar exitosamente el actual período lectivo.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación del país Cira Piñeiro Alonso, viceministra primera de Educación, informó que «los estudiantes no van a perder el año, o sea, no van a repetirlo porque no tengan vencidos los contenidos. Si es preciso, según se comporte la situación con la COVID-19, alargaremos el período lectivo», declaró.

En los territorios que se mantengan en transmisión autóctona limitada y no se pueda concluir en julio el calendario escolar, se respetarán las vacaciones de verano, y en septiembre se retomará el curso hasta que exista certeza de que los contenidos correspondientes a cada grado están vencidos.

La viceministra insistió en la importancia de visualizar conscientemente los materiales que se imparten por la televisión, pues allí están resumidos los contenidos y objetivos primordiales que deben conocer los alumnos en correspondencia con el grado que cursan.