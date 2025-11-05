Integran moronenses Preselección Cubana de Fútbol Femenino Sub 15 Años

Un grupo de 6 jugadoras y una entrenadora del municipio avileño de Morón integran la Preselección del equipo Cuba de Fútbol Femenino Categoría Sub 15 Años.

Las muchachas de la Ciudad del Gallo convocadas son Grechy Albuerne Pérez, Nataly Vanesa García Pantoja, Rianna Laura Alonso Ramirez, Helen Cantero Acosta, así como Jenny Pérez Gross y María Eduarda Márquez Díaz.

También fue llamada a la Preselección la entrenadora Daniela Machado Monzón, quién junto al Licenciado Maykel Rodríguez Lamadrid fueron los que guiaron al conjunto de Ciego de Ávila al subtítulo en el último Campeonato Nacional de Fútbol en esta categoría.

Las preseleccionadas del territorio moronense están junto a otras 28 jugadoras de todo el país en la disputa por un puesto entre las 20 que intervendrán en un Torneo UNCAF de Preparación en Nicaragua.