Intensifican operativos en Ciego de Ávila: decenas de motos retenidas por indisciplinas viales

La tranquilidad de la ciudad se construye entre todos, y actuar hoy, con responsabilidad, es la clave para vivir mejor mañana

En las últimas semanas, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Destacamento de Tránsito de Ciego de Ávila han retenido un número significativo de motos y motorinas, como parte de un reforzamiento de las acciones para prevenir accidentes y frenar las indisciplinas viales que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.

Como parte de las estrategias trazadas para garantizar una correcta disciplina vial y reducir los siniestros en carreteras y calles de la ciudad, las autoridades avileñas han endurecido el enfrentamiento a las conductas irresponsables al volante.

Los operativos, realizados en conjunto con el Destacamento de Tránsito, se han desplegado en varios puntos neurálgicos, con el objetivo de detectar y sancionar a quienes comprometen su integridad y la de los demás.

Entre las infracciones más recurrentes detectadas figuran, en primer lugar, la circulación de conductores sin licencia y sin el uso del casco protector, una combinación que representa un grave peligro tanto para ellos como para los peatones.

Asimismo, se ha sancionado a quienes utilizan equipos de sonido a alto volumen, generando ruido excesivo que altera la tranquilidad de las familias y perturba el orden en los barrios.

El mayor Alexander Sánchez González, jefe de la Dirección Provincial de Tránsito, explicó que el rigor de las medidas, responde a la necesidad de salvar vidas.

Señaló, además, que como regla general, la retención del vehículo se aplica por un período mínimo de 15 días. No obstante, en el caso específico de los conductores que no posean la licencia de conducción establecida, el vehículo no será devuelto hasta que el infractor acredite legalmente dicho documento; es decir, no bastará con cumplir los 15 días si no se presenta la licencia.

También, advirtió que los propietarios deberán abonar una cuota diaria por la custodia del medio mientras permanezca en el depósito.

Las autoridades han insistido en que el objetivo no es exclusivamente sancionador. “No solo se trata de multar, sino de concienciar”, afirmó el mayor Sánchez.

Por ese motivo, los agentes han llevado mensajes de prevención a comunidades y centros de trabajo, con el fin de educar y consolidar una cultura vial sólida que evite lamentaciones futuras.

Finalmente, desde la Dirección Provincial de Tránsito se hace un llamado a toda la población de Ciego de Ávila: la denuncia responsable y el respeto a las normas nos hacen más fuertes como sociedad.

La tranquilidad de la ciudad se construye entre todos, y actuar hoy, con responsabilidad, es la clave para vivir mejor mañana.

Tomado de Invasor