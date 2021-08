Isaac Martínez, la historia con Fidel y otras sobre los terrenos de béisbol

Hace cuatro años estudio periodismo y, desde entonces, he escuchado a profesores de la carrera decir que se debe entrevistar a personas que tengan singulares historias para contar, testimonios que trasciendan el olvido. Por tanto, decidí buscar declaraciones de Isaac Martínez Dorta, uno de los más peligrosos bateadores avileños en Series Nacionales.

Antes que todo, contaremos una anécdota suya que lo marcó imperecederamente en lo deportivo y lo personal:

La preselección del equipo Cuba se preparaba para los Juegos Panamericanos Winnipeg ´99, evento en el que por primera vez participaron profesionales. En el inicio, la dirección de béisbol no tuvo en cuenta a Isaac; pero de una forma extraordinaria lo incluyeron en la novena, y no hizo quedar mal a Fidel, quien pidió que el baragüense formara parte del equipo. Isaac fue incluido en el «Todos Estrellas» de la competencia y Cuba ganó por octava vez consecutiva el torneo.

Sobre estos sucesos nos cuenta Isaac Martínez, en el siguiente video:

Durante la charla, rememoró también cómo empezó en el mundo de las bolas y los strikes:

«Jesús Hernández y Juan Bautista fueron los que descubrieron mi talento, hoy les agradezco mucho a ellos por iniciarme en este deporte. Hablamos a menudo y cuando nos vemos recordamos como fue mi tránsito por las categorías inferiores».

También evocó que el dorsal 19, el cual lució desde niño en el espaldar de sus chamarretas, se lo sugirió el entrenador Juan Bautista.

Asimismo, contó a la Televisión Avileña acerca de sus inicios en las Series Nacionales:

«El primer año es fundamental porque te das a conocer. Tuve la suerte de tener una buena temporada y discutir el “Novato del Año”, al final no pude serlo, lo ganó Maikel Quintero, aunque estuve hasta el último día luchando la distinción».

Isaac Martínez coincidió en el terreno con noveles y talentosas figuras como Mayito Vega, Yorelvis Charles, las cuales despuntaron en los últimos años del siglo pasado. No obstante, no fue hasta el 2012 que obtuvieron una corona.

El otrora jardinero avileño explicó por qué no pudieron ser campeones antes:

«Primero, el equipo se hizo antes de tiempo, a mi juicio. Después se nos exigió más de lo que podíamos dar. Por eso en los playoffs no podíamos. También había otros grandes equipos: Santiago de Cuba, Villa Clara, que siempre nos tocaban en los playoffs. No logramos un gran resultado hasta que aprendimos a ganarles».

Después nos habló de Roger Machado, anterior mánager de los Tigres, quien no pudo ganar un campeonato con el peto y la mascota en la receptoría, pero lo logró tres veces con sus estrategias desde el banco:

«Roger sin duda fue un líder, como director tiene los mejores resultados de la provincia. Le impregnó al grupo cohesión y mucha disciplina, luego los resultados llegaron solos».

Aunque Isaac alcanzó levantar el título de la Serie Nacional una sola vez, comentó que lo hizo ganándole al equipo más grande, Industriales.

No obstante, el béisbol cubano le jugó una mala pasada: Isaac llegó a las 20 temporadas, conectó más de 300 dobles y más de 1700 jits, también superó los 130 jonrones. Tales cifras denotan consagración y calidad. Ellas no le valieron para llevar puesto el uniforme de las Cuatro Letras en más de una ocasión.

«Podía haber hecho más veces el equipo, o no hacerlo, como me pasó. Los técnicos son los encargados de hacer esa selección. Ellos creyeron que yo no, y bueno, seguí representando a Ciego de Ávila», expresó.

A su vez, confesó que le hubiese gustado jugar en otra liga, que después de probarse aquí lo mejor era saber hasta dónde podía llegar, pero en su momento no había la apertura que hay ahora.

Casi en el final de la entrevista lo puse en una situación: dos outs, el empate en segunda y la ventaja en primera, noveno inning, el playoff lo están perdiendo también; turno para Isaac Martínez. Antes de que respondiera sabía que su discurso entrañaría un vasto conocimiento, pues este zurdo de poco más de 1.70 metros de estatura era uno de esos que bateaba «a la hora buena».

«Lo primero que hay que pensar desde el inicio del partido es que el momento difícil le va a tocar a uno, para irse preparando; a lo mejor no te toca, pero si te llega el momento ya tienes una previa preparación y te cuesta menos trabajo. Siempre la tensión existe, estés a la altura que estés, porque es una situación difícil y en tus manos va a estar la victoria del equipo o el empate, pero si tú a lo largo del juego de pelota te vas preparando y vas estudiando al lanzador contrario, al momento de venir a ese turno decisivo se te hace un poquito más fácil», explicó.

Ahora Isaac transmite enseñanzas a las nuevas generaciones de Tigres. «Soy el entrenador de bateo, estoy trabajando la ofensiva del equipo, los muchachos tienen mucho potencial. Estamos enfocado en lograr el objetivo que es volver a estar entre los cuatro grandes», añadió.

Por último, manifestó que dirigir el equipo Ciego de Ávila no le llama mucho la atención, aunque si se le diera la tarea no dudaría ni un segundo en asumirla porque él siempre va a estar dispuesto a darlo todo por la «patria chica».

Cuando concluí esta entrevista recordé otra vez las palabras de los maestros, porque lo hecho por Isaac Martínez vale la pena exponerlo.