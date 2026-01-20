Jugadoras de Morón clasifican a la selección cubana para el Premundial Femenino Sub-17 de CONCACAF

El municipio avileño de Morón estará representado en el Premundial Femenino Sub-17 de la CONCACAF con la presencia de una entrenadora y cuatro jugadoras en la selección nacional de Cuba.

El torneo se celebrará próximamente en Nicaragua. Las deportistas ya se encuentran en suelo pinolero y disputaron su primer partido de preparación, donde cayeron ante el equipo local con un marcador de 1-0.

Las atletas moronenses convocadas son María Eduarda Márquez Díaz, Nataly Vanessa García Pantoja, Grechy Albuerne Pérez y Jenny Pérez Gross. A ellas se suma la entrenadora Daniela Machado Monzón, quien forma parte del cuerpo técnico dirigido por Silvio Pedro Miñoso.

En la fase clasificatoria, Cuba integrará el Grupo E junto a las selecciones de Islas Vírgenes, Anguila, Granada y Costa Rica. Para avanzar a la siguiente ronda, el equipo necesita ganar su grupo o asegurar el mejor puesto entre los segundos clasificados.