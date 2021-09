Juré fidelidad a mi profesión

Cuando Enrique Rolando Pérez García se graduó de médico en Julio de 2020en Ciego de Ávila, jamás pensó que viviría momentos difíciles, inolvidables. Apenas tuvo tiempo de disfrutar junto a su familia del Título de Oro, del Premio al Mérito Científico, de la Distinción honorífica Mario Muñoz Monroy, de su Condición de Alumno más Destacado de la carrera de Medicina.

El deber lo llamaba para combatir la pandemia de la COVID-19 en diferentes centros de asistencia médica para atender a pacientes positivos y sospechosos de la enfermedad . “Mi primera experiencia como recién graduado fue en Ceballos 7. Al principio éramos solo dos, otra recién graduada y yo. No teníamos el apoyo de otro especialista de mayor rango y nuestro conocimiento de la enfermedad era escaso. Entendimos que era la hora de crecerse, que la salud y la vida de los más de 80 pacientes que allí se encontraban estaban en nuestras manos”.

¿Cómo fue tu experiencia en zona roja?

Allí teníamos niños, embarazadas y adultos mayores con enfermedades de descompensación de base. Tuvimos que investigar referente a la enfermedad, pues era completamente desconocida para nosotros. Además de adaptarnos a las condiciones del lugar, porque como todos sabemos no están concebidos para atención médica a pacientes. Atender a cada uno de ellos con sintomatologías diferentes, tomar decisiones precisas, fue un gran reto. Pasamos visitas tres veces al día y atendíamos cada una de sus inquietudes.

¿Has crecido como profesional?

Claro, ha sido una experiencia única. Fue muy difícil para mí, verdaderamente. Cuando estudiamos la carrera nos preparan para enfrentar diferentes contingencias, pero nunca imaginamos que íbamos a pasar por una situación como esta. Enfrentar la muerte ha sido algo impactante. Pero más que médico, allí fui amigo, familia y consejero. Necesitaban apoyo psicológico para enfrentar una enfermedad que causa la muerte de millones de personas en el mundo. Para ellos era muy alentador saber que no estaban solos. Más que profesionalmente he crecido como persona. Me siento más humano, más sensible y creo que para ser un médico debes ponerte al lado de los pacientes y sentir su dolor, eso es más importante, trasmitir tranquilidad y esperanza en estos casos es mejor o igual que cualquier medicamento.

Este joven sencillo y apuesto nunca se ha contagiado con la COVID – 19, me cuenta que sigue al pie de la letra las normas sanitarias y se cuida el doble y el triple, porque no quiere contagiarse, ni contagiar a su familia.

¿Te sientes un héroe de bata blanca?

Mira, al ponerme por primera vez esta bata de médico, dejamos de ser seres humanos con carencias y necesidades desde el punto de vista económico. Dejamos nuestros problemas familiares en casa para ser por completo de los pacientes. Por eso hacemos el juramento de hipocrático una vez que nos graduamos y eso no se puede violar.

¿Nueva tarea?

Actualmente me encuentro trabajando en el consultorio No 33, perteneciente a la policlínica Norte. La mayoría de la población es de la 3ra edad con enfermedades crónicas no trasmisibles. En 3er año tuve la posibilidad de trabajar en la sala de geriatría y de ahí tengo herramientas para tratar a los adultos mayores. Para muchos colegas trabajar en un consultorio significa “estancarnos” por el papeleo y la burocracia que exigen, que imposibilita muchas veces la auto preparación personal. Pero en el poco tiempo que llevo trabajando, me ha traído experiencias muy agradables y para nada creo haber retrocedido profesionalmente. Además, tengo el apoyo incondicional de una enfermera maravillosa y gracias a eso mi trabajo es mucho mejor. Somos un binomio perfecto.

