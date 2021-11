Juristas avileños acompañan proceso de análisis del Código de las Familias

Especialistas de la Fiscalía, Tribunales, académicos del Derecho y miembros de la Unión de Juristas de Cuba en Ciego de Ávila acompañan el proceso de análisis del Código de las Familias previo a la consulta popular. En función de ese papel de asesoría el gremio de profesionales realiza acciones de capacitación con periodicidad.

La más reciente tuvo como tema central el Título II del Código de las Familias, que introduce por primera vez en Cuba la noción de Mediación para solucionar conflictos y la defensoría de la familia.

Se partió de la visualización de una conferencia de los profesores Dr.C. Leonardo Pérez Gallardo, Dra.C. Yamila González Ferrer y Dra.C. Ana María Álvarez Tabío.

Luego Arlietys Núñez Rodríguez, profesora de la Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez”, abundó en la mediación como vía para la resolución armónica de divergencias en asuntos donde no haya un desequilibrio de poder entre las partes. De hecho, el propio Código establece cuáles son los asuntos mediables: “todos aquellos litigiosos en los que los intereses de parte no afecten el interés público y en los que no exista desequilibrio de poder, ni violencia en cualquiera de sus manifestaciones” (Artículo 12).

• Descargue aquí la versión 22 del Anteproyecto del Código de las Familias

La especialista había estudiado desde 2012 esta línea de trabajo, que demoró en llegar a Cuba, y, a partir de la experiencia internacional consultada y lo establecido en el cuerpo legislativo cubano, considera que todavía no está definido en el Código de Procesos quiénes serán los mediadores.

Para la experta no es lógico que abogados o notarios se desdoblen en mediadores, pues es un ejercicio de imparcialidad que requiere de conocimientos de Psicología y hasta de Comunicación. En Ciego de Ávila sólo dos profesionales han sido formados como mediadores, en un curso único hace un par de años.

No obstante, la introducción de la Mediación familiar posibilitará “mecanismos más ágiles y efectivos, que brinden confianza y seguridad jurídica a quienes intervienen en un proceso, así como propiciará nuevas formas para un efectivo acceso a la justicia, reservando al proceso judicial, como último recurso”, tal y como aseguró Yamila González Ferrer, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia.

González Ferrer había explicado que los acuerdos derivados del proceso de mediación obtendrán seguridad jurídica a partir de una escritura notarial o a través de la homologación realizada en un tribunal, donde se acreditan cuestiones o hechos no litigiosos.

Camino a la consulta popular

Edelso Pérez Fleita, presidente de la Unión de Juristas en Ciego de Ávila, dijo a Invasor que este tipo de capacitaciones se mantendrán, a fin de preparar a los equipos para los análisis en distintas instancias, de cara a la consulta popular del Código prevista para el próximo año, antes de someterlo a referendo.

El especialista consideró de vital importancia realizar estos encuentros informativos y de análisis, porque en ocasiones el Código de las Familias es reducido a unos pocos artículos. “Las garantías contenidas en este documento van mucho más allá del matrimonio o la Patria potestad, ahora entendida como Responsabilidad Parental”.

“Hasta el momento hemos acompañado debates en las sedes del Partido y el Gobierno provinciales con cuadros y directivos de las entidades de la subordinación local; con cuadros municipales y provinciales de la Federación de Mujeres Cubanas; trabajadores de las instituciones culturales y del Consejo Electoral Provincial. Además, hay un intenso trabajo divulgativo en la radio y la televisión”, comentó.

Tras un proceso de consulta especializada, desarrollado entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, el Anteproyecto del Código de las Familias fue objeto de varias modificaciones, por lo que el pasado 8 de noviembre fue presentada la versión 23 ante la máxima dirección del país.

De acuerdo con la nota publicada por Radio Rebelde, “la versión número 23 del anteproyecto del Código de las Familias será analizada en próximos días en el Consejo de Ministros, quien tiene la iniciativa legislativa para instar a la Asamblea Nacional, donde posteriormente los diputados harán un análisis con miras a la futura aprobación de un proyecto que será sometido a consulta popular”.

Lea otros textos de la cobertura de Invasor sobre el Código:

• Códigos para entender familias

• Código de las Familias: Todos los derechos para todas las personas

Tomado de Invasor. Por Sayli Sosa Barceló