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Juristas cubanos: compromiso con la justicia y la nación

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jun 8, 2026
  • Este 8 de junio, Cuba celebra el Día del Jurista, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes, desde las más diversas esferas del ejercicio del Derecho, contribuyen al fortalecimiento de la institucionalidad, la defensa de la legalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos.

La conmemoración tiene lugar en una jornada especialmente significativa para el gremio, que coincide con el aniversario 49 de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), organización que durante casi cinco décadas ha agrupado a los profesionales del sector y ha promovido la superación, la investigación científica y el desarrollo de la cultura jurídica en el país.

La historia jurídica cubana encuentra referentes imprescindibles en figuras como Ignacio Agramonte Loynaz, paradigma de integridad, patriotismo y pensamiento jurídico avanzado para su época. Su legado, estrechamente vinculado a los ideales de independencia y justicia, continúa siendo una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de profesionales del Derecho.

Asimismo, los juristas cuentan con la inspiración del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, abogado de formación, quien desde muy joven hizo del Derecho una herramienta para la defensa de las causas justas y de los intereses de la nación. Su pensamiento y acción dejaron importantes enseñanzas sobre el valor de la justicia y el respeto a la dignidad humana.

Pero más allá de la efeméride, el Día del Jurista cubano constituye una oportunidad para destacar el papel de quienes ejercen la profesión en tribunales, fiscalías, bufetes, consultorías, universidades, organismos e instituciones de todo el país. Su labor resulta esencial para la implementación y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico cubano, así como para el fortalecimiento del Estado socialista de derecho y justicia social.

Como parte de la jornada conmemorativa, se han desarrollado en todo el país diversas actividades que han permitido resaltar los aportes de mujeres y hombres que dedican su vida al estudio y aplicación del Derecho, así como para reafirmar el compromiso de la comunidad jurídica cubana con los valores de la ética, la responsabilidad profesional y el servicio a la sociedad, principios que distinguen una profesión llamada a acompañar los desafíos presentes y futuros de la nación.

Tomado de Granma

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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