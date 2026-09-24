Jusvinza demuestra su eficacia también ante el Chikungunya

El Ensayo Clínico Fase 3 sobre el efecto terapéutico de la administración subcutánea de Jusvinza en pacientes en etapas posaguda y crónica, tras la infección por el virus de Chikungunya, demuestra superioridad frente a la terapia convencional

Jusvinza es una terapia altamente eficaz y segura para las etapas posaguda y crónica, tras la infección por el virus de Chikungunya.

Así lo dio a conocer el equipo médico-científico que ha llevado a cabo una serie de estudios sobre el fármaco cubano, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).

Denominada Fénix, la investigación comprendió tres fases de ensayos clínicos y contó con la participación del CIGB y el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Diez de Octubre (institución de referencia nacional y rectora en el tratamiento de las artritis) y la Clínica 1 de la Lisa, también de La Habana.

Según trascendió en el encuentro lo habitual del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con científicos y expertos para temas de Salud, la Fase 3 del nuevo estudio sobre Jusvinza, iniciado a mediados de marzo de este año, se realizó sobre una muestra de 300 pacientes.

A cada uno de ellos se le aplicaron nueve dosis del fármaco con el esquema subcutáneo, por un espacio de 45 días.

El doctor en Ciencias Julio Baldomero Hernández, director de Investigaciones Clínicas del CIGB, informó en la reunión que los resultados del ensayo arrojaron que la proporción de pacientes que alcanzaron remisión o baja actividad de la enfermedad a los 45 días de aplicación del tratamiento fue del 80 % (240 de 300 pacientes), con una diferencia absoluta sobre el control histórico de más del 45 %.

En tanto, en el seguimiento de la evaluación, a la semana 12, la cifra de pacientes recuperados o con baja actividad de la enfermedad alcanzó el 86,7 %, por encima del 50 % de lo reportado en estudios anteriores y con la terapia convencional.

Entre los hallazgos claves del estudio se demostró que este producto «es eficaz tanto en etapas tempranas como en pacientes con enfermedad crónica establecida, superando significativamente la evolución natural y el tratamiento convencional», aseveró.

No obstante, el estudio solo ha cubierto las diferentes fases de ensayo, por lo cual aún no está permitida su generalización. Los autores se plantean ahora solicitar los permisos requeridos para su uso terapéutico ante la autoridad reguladora nacional: el Cecmed.

Jusvinza es un producto de la biotecnología cubana diseñado originalmente para el tratamiento de la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes, el cual ha demostrado eficacia en el tratamiento de varias enfermedades y tuvo un papel fundamental en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19.

Tomado de Granma