La AHS prepara agasajo por sus 20/20 en el Alma

Vuelve la jornada Todo X el Arte a predios avileños como parte de las actividades por el 40 aniversario

Mientras en la capital de todos los cubanos se anunciaba, este 4 de septiembre, el inicio de la jornada Alma AHS, por los 40 años de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), que tendrá lugar hasta el 20 de octubre, ya la filial avileña de esta organización estaba preparando la jornada Todo X El Arte.

Según explicó a Invasor, Alejandro Quiñones su presidente provincial, “esta celebración será sencilla, aterrizada a los tiempos que corren, pero sincera y con buen gusto”.

Si bien es cierto que, ya en todo el país, las distintas Casas del Joven Creador, sedes de la AHS han comenzado su accionar en modo Alma AHS, Ciego de Ávila no se ha quedado atrás.

“Decidimos que las actividades que se hicieran en estos meses serían a manera de celebración. De hecho, ya lo estamos realizando desde que inició el 2026, pero mientras más cerca estemos de la fecha insigne, más retumbaremos en alcance cultural”, sigue diciendo Alejandro.

Lo cierto que es la célula avileña de la AHS no tiene una membresía tan amplia como otras provincias, pero sí que le sobran las ganas de hacer, y siempre apelando a la creatividad, a los esfuerzos personales y colectivos.

Buscan apoyo en instituciones como el Centro Provincial del Libro, Musicávila, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), entre otros.

Lo cual, demuestra que uno de los motores impulsores de la cultura es, entre otros, la motivación. “Nos enfocamos en llamar a amigos y colaboradores, pero no para autoagasajarnos, sino para unir artes con arte, y lograr una jornada digna”.

Así podemos ver en la sede de la vanguardia juvenil artística feria de barberos jovenes, talleres de creación, desfile de modas y ferias juveniles Otaku; además de espectáculos de variedades con agrupaciones y compañías insignes del territorio como Iberodance y Guayza D’Frank.

Han afianzado, además, estrategias de trabajo con otras organizaciones como Alcohólicos Anónimos.

En esta oportunidad, la celebración 20/20 culminará de alguna forma con la jornada Todo X El Arte, un evento sin dudas importante para la programación cultural de la sede avileña pues aúna varias manifestaciones artistas en pos del disfrute y emancipación del pueblo.

“Nos enfocamos en que cada manifestación tenga, al menos, un representante en cada espacio y actividad. Tendremos actuaciones teatrales, literatura, música y la danza que ya se ha vuelto asidua a este sitio y que gusta tanto.

“Además, contamos con nuestros colaboradores habituales que son parte de esta familia con Alma AHS, y me refiero a Guayza D’Frank, entre otros. Y resaltamos, también, a esos creadores de otras células del país que son del patio y han sido titulares en muchas de estas actividades; me estoy refiriendo a Deborah Parra y Lester LD, por solo mencionar a dos de ellos”.

Como parte del agasajo, esta célula artística también quiere hacerle llegar su agradecimiento a artistas e instituciones que han sido inseparables de su quehacer diario. Y para ello, estarán entregando la condición de Miembros de Honor, y la distinción Alma AHS, a varios artífices.

“Algunas comunidades también serán parte de esta fiesta del arte. Y hacia ellas estaremos desembarcando con todo el respeto y cariño, ellas son, en definitiva, el destino final de nuestro arte comprometido”.

Tomado de Invasor