La Empresa Provincial de Farmacia y Óptica de Ciego de Ávila: Vanguardia Nacional por Segundo Año Consecutivo

La Empresa Provincial de Farmacia y Óptica de Ciego de Ávila recibió, por segundo año consecutivo, la condición de Vanguardia Nacional, un reconocimiento que resalta la labor y el compromiso de sus trabajadores en el ámbito de la salud y el bienestar de la población.

La entrega de este prestigioso galardón tuvo lugar en un emotivo acto celebrado en el Centro de Estudios de Medicina Homeopática y Terapia Floral, donde se dieron cita representantes de los diez municipios que integran la red de farmacias y ópticas de la provincia.

Durante la ceremonia, se destacó la dedicación y el esfuerzo constante de los trabajadores, quienes han desempeñado un papel fundamental en la atención farmacéutica y en la distribución de medicamentos esenciales. En este contexto, se entregaron tres Medallas «Piti Fajardo» a aquellos empleados que han cumplido más de 20 años de servicio ininterrumpido, reconociendo su lealtad y profesionalismo a lo largo de las décadas.

Dulce María Fernández Martínez, directora de la empresa, subrayó el compromiso renovado de todos los trabajadores con el proceso revolucionario cubano. En su discurso, hizo hincapié en la importancia de mantener la calidad en el servicio y en la atención al público, así como en la necesidad de seguir avanzando a pesar de las adversidades. Asimismo, repudió las agresiones constantes que enfrenta la Isla por parte del gobierno de Estados Unidos, enfatizando que estos ataques no detendrán el empeño de los cubanos por construir un futuro mejor.

Este reconocimiento no solo celebra los logros, sino que también refuerza la unidad y la determinación del sector farmacéutico en Ciego de Ávila para seguir contribuyendo al bienestar del pueblo cubano, reafirmando su papel crucial en el sistema de salud del país. La entrega de la condición de Vanguardia Nacional es un motivo de orgullo y un estímulo para seguir adelante en la misión de servir a la comunidad con dedicación y profesionalismo.