La «maldad» para lanzar un cero jit cero carreras

No era el de rectas poderosas ni el de excelsas condiciones. Muchos lo subestimaron por su estatura, «decían: “¿y este chiquitico de dónde salió?”». Él reconoce que no fue un gran pícher. Cualquiera de forma indiferente dijera: «otro más del montón».

Ese «don nadie» de la pelota cubana un día «de suerte» logró lo que pocos en tantos años de Series Nacionales. Nunca relucirá su nombre en las comparaciones beisboleras que enfrenten a los estelares, pero José Antonio Barroso estará por la eternidad en el selecto sitio de los que propinaron un cero jit cero carreras.

La noche antes de lanzar ese juego, Barroso en lo que pensó fue en que el terreno de Morón es muy corto y el aire bate para el jardín izquierdo. Analizó las características de los bateadores de Cienfuegos y preparó sus estrategias para abrir el partido del 12 de febrero del 2005.

«Primero los separaba con rectas pegadas. Mi arma fundamental fue la slider, también usé mucho la sinker. Así caminó la ruta, la mayor parte sin tener noción de la posibilidad de un cero jit cero carreras. «Nunca miré para la pizarra», revela.

En la receptoría defendió Lisdey Díaz porque Roger Machado estaba lesionado. Al Barroso retirar la sexta entrada y estar a tres outs de la hazaña, por la diferencia de diez en el marcador, el propio Machado en el banco comentó que no le dijeran nada para que no sintiera mayor presión. «Yo llegué a escuchar esas palabras; pero salí igual, como si no me hubiera percatado de lo que podía lograr».

En la séptima entrada «a Osvaldo Arias le di una base por bolas y al hijo de Pedro José Rodríguez también, después de haberlos montado en tres y dos. Hombres en primera y segunda con un out y vino Alexander Martínez, un zurdo al que los lanzadores le tenían miedo. Mayito Vega se me acercó y me dijo “tírale la slider o una sinker afuera para que jale la bola, yo voy a estar cerca de la almohadilla”. En dos y dos le tiré una sinker. Efectivamente, roleteó a segunda. Mayito pisó su base y tiró rápido a primera. Doble play», narra con el orgullo que puede contar un pícher una historia así.

Sonríe y rememora que después Mayito le recordó el final del encuentro: «te lo dije».

Relata: «Cuando se acabó el juego sentí toda la alegría del pueblo de Morón. Aquel estadio se vino abajo. Estaba muy contento».

A cada rato, con resonado significado, repite una frase con la que intenta justificar la velocidad de sus envíos y definir aquel y los demás éxitos en su trayectoria: «La maldad vale más que tirar duro».

Parte de razón tiene, sobre todo si escuchas sus siguientes palabras, unas que pronuncia con cierto alarde y, paradójicamente, humildad: «Le gané mucho a Santiago de Cuba, fui uno de los que más le ganó a la “Aplanadora”. Le gané a Industriales también, en el Latino y aquí, en el Cepero».

A José Antonio Barroso nunca le tembló la mano, prefería enfrentar la más alta presión del juego, rivalizar con los bateadores de más poder, retarlos de tú a tú. Por eso archiva experiencias tales como que en sus inicios lo sacaron contra Lázaro Junco con las bases llenas en Matanzas y lo ponchó.

«Me gustaba venir en los momentos difíciles, podía perder o ganar, pero ese es el béisbol. Empecé jugando por Sancti Spíritus porque yo soy de Trinidad. El director Lourdes Gurriel me enseñó que los relevistas salían a matar o morir, yo me adapté a eso».

Barroso no desestimaba consejos, menos si venían de figuras de la talla de Pacheco o Pierre, bateadores santiagueros, «que me decían lo importante del trabajo con mancuernas para el fortalecimiento de los antebrazos. Yo no solo buscaba aprender de grandes pícheres, sino también de los bateadores, de los entrenamientos y las experiencias de todos».

Al pinero Carlos Yanes lo referencia reiteradamente con agradecimiento. «Siempre me aconsejó que lanzara cada vez que pudiera, que así me iba a convertir en un mejor pícher. Y me enseñó estrategias».

Quizás esos peloteros de equipo Cuba nunca le hablaron de la subestimación, pero Barroso la desafió constantemente, con la misma «guapería» que a los que se paraban en el cajón de bateo. «El pensamiento de los contrarios era que me iban a “matar a palos”. Yo lo sabía y por eso me preparaba psicológicamente. Tenía una buena slider, control y pantalones. No me importaba si estaba bateando Linares o Romelio, no tenía miedo, yo estaba arriba del box enfocado en hacer mi trabajo».

Entre tanto, de Barroso siempre relució la disposición: «Fui relevista intermedio, corto. Me utilizaban para sacar uno o dos outs. A la vez que se empezaron a retirar los mejores del equipo tuve que asumir cualquier rol. Estaba listo para lanzar cuando hiciera falta. No era tan importante el descanso, sino ayudar al equipo. Yo era un pícher de todos los días».

Incluso, en el ocaso de su carrera, la entrega era total a la causa de los Tigres de Ciego de Ávila. Su retiro fue a los 42 años, después de quedar campeón nacional y en el Torneo Challenger en Canadá.

«Ganarle a Industriales fue lo más grande para el pueblo avileño. Siempre le hemos jugado bien a Industriales. Obtuve el título, pero ya era un veterano. Empujé a los muchachos nuevos. “Sí se puede”, “cómo no”, alentaba así a Yander, a Vladimir», declara.

«En Canadá lance 1.2 entradas y no permití carreras, me dieron un solo jit y ese juego se ganó. Se cumplió el objetivo, darle el alegrón al pueblo», manifiesta.

Aunque no está activo, a Barroso el béisbol lo persigue y él para nada se le esconde. «No tengo rangos, no soy Licenciado; pero creo que daría para buen entrenador. A mi casa vienen muchos padres con sus niños y también peloteros jóvenes para que les enseñe la mecánica de la slider. Me gustaría el trabajo con los niños pequeños, para enseñarles desde el principio». De cumplir este propósito seguro habrá picardía en los próximos staffs de lanzadores avileños.