La Isla defiende su soberanía ante las acusaciones infundadas y las amenazas públicas del Presidente de Estados Unidos

«El Gobierno de EE. UU. resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano», publicó el Canciller. Foto: Ricardo López Hevia

No merecía otra reacción que darle la espalda, como –con toda dignidad y la certeza de tener de su lado la verdad y la razón– hizo la delegación cubana. Ante la sala de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, donde se desarrolla el 81 Periodo de Sesiones, Donald Trump volvió –cargado de calumnias– sobre las continuas amenazas de su administración a la Mayor de las Antillas.

«Incapaz de justificar el castigo contra el pueblo de Cuba y su guerra económica genocida, el presidente de EE. UU. repite en la ONU que Cuba representa una amenaza. La mentira es el recurso de quienes se niegan a aceptar el derecho a la libre determinación del pueblo cubano», afirmó este martes, por medio de X, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, luego de que el mandatario estadounidense repitiera su retahíla de falsedades contra la Isla.

«Seguiremos luchando por la paz, defendiendo nuestra soberanía y trabajando de conjunto para superar la agresión despiadada que nos impone el Gobierno estadounidense», reiteró Díaz-Canel.

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, aseguró que, «ante las falsedades expuestas hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas por la delegación de los Estados Unidos, ratificamos la más enérgica condena de nuestro pueblo al bloqueo impuesto por el Gobierno de EE. UU.».

El miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, subrayó a través en X que «Cuba defenderá construir en paz su futuro, con plena independencia y soberanía»; y agregó que las falsedades expresadas por la delegación estadounidense en las Naciones Unidas no tienen sustento alguno.

Así mismo, en la propia red social, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, aseveró: «El Gobierno de EE. UU. resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano. Ninguna de las falsedades del Presidente de EE. UU. en la ONU y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho».

El Canciller, que preside la delegación de la nación caribeña que asiste a la cita, insistió en que «Cuba no es una amenaza para EE. UU. ni para ningún país. El bloqueo económico, incluido el cerco energético, sí amenaza a Cuba y al resto de las naciones. Es un acto de genocidio y castigo colectivo. Somos un país de paz y merecemos la paz», sostuvo.

Tomado de Granma