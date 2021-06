La razón del incrédulo

—Cuba perdió— sentenció la razón.

—No te creo. No, Cuba no perdió. ¿Cómo el tricampeón olímpico va a perder sin llegar a Tokio? En las finales, bajo los cinco aros, siempre juega Cuba y gana más de las que pierde. Ni perder ni sus conjugaciones riman con el equipo Cuba de béisbol. ¿Crees que me puedes engañar? —respondió el incrédulo.

—¿Desde cuándo no ves pelota? Una vez más, el síndrome de la primera entrada. Como en el anterior juego del Preolímpico, al lanzador abridor le hacen tres carreras en los primeros compases. Visto lo visto, Yariel Rodríguez debió abrir este juego; pero Ferrer no adivinó. «El Gallero», por algo juega en Japón, realizó más de cien lanzamientos, muchos fueron strikes. No obstante, permitió dos carreras. La última fue un cuadrangular, culpa de la fuerza de Michael Crouse y de la decisión de no traer a otro pícher antes— expresó desafiante la maldita razón.

—¿Y Cuba qué hizo al bate? — ripostó el incrédulo.

— En la baja del tercero fallaron Samón y Correa con dos corredores en circulación. Eso al tercero y cuarto bate del Cuba no se les permite. Después, en el quinto, Yordanis bateó para doble matanza; pero, al menos, entró la primera carrera. Sí, el «Bombardero» pegó jit impulsor en el inning de la suerte. Hasta aquí, Canadá ganaba cinco por tres — comentó la razón.

—Así hacen los grandes. Cuéntame más— pidió el incrédulo.

—En el octavo episodio, desde la lomita el zurdo Moinelo regala una base por bola. Para no dilatar la conversación, ese corredor pisó el plato sin que Canadá sacara la pelota del cuadro. Por cierto, fue porque la mascota de Yosvani Alarcón no atrapó un lanzamiento y el jugador avanzó a tercera. La de Correa tampoco sostuvo un difícil tiro de Dayán García. Así anotó la sexta, la selección canadiense. No es por echar más leña al fuego; pero la noche del receptor titular cubano, para el olvido. Poca coordinación con los serpentineros y seguridad en home. Al bate, más de lo mismo. Tanto, que Iván Prieto lo sustituyó—expuso la razón.

—Al final Cuba remontó. No me mientas— imploró el incrédulo.

—En el final del noveno, Raico abre con un imparable. Dayán García cede el out veinticinco. Roel batea de jit y Raico avanza hasta tercera. Turno para Yadil Mujica, quien fue el mejor bateador cubano del partido; pero el mánager buscó un cuadrangular con Cepeda. Este elevó la pelota al jardín derecho y valió como sacrificio. Tal decisión técnica, tan increíble como para ti la pronta eliminación del equipo nacional— comparó la razón.

—Pero no me has contado todo. Espero que ahora concluyas la broma— alcanzó a decir el incrédulo.

—Para el final del partido, en el cajón de bateo comparece Samón. En segunda está Roel. El designado machuca la pelota. La bola está en manos del lanzador que tira mal a primera. Así Cuba anota la quinta y recorta más el marcador. Dice el narrador que en las muñecas de Lisbán Correa, líder en jonrones de la Serie Nacional, descansan las aspiraciones del sueño olímpico. El ponche del cuarto bate convierte la noche en una pesadilla— terminó la razón.

—Aún no te creo— susurró el incrédulo.