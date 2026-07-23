La Red Juvenil se capacitará para enfrentar la evasión de la recaudación en los negocios

El contingente abanderado en la provincia asumirá, como primera misión, apoyar la implementación de las nuevas medidas económicas, en un contexto marcado por las limitaciones con el efectivo para el pago a jubilados y trabajadores presupuestados

La Red Juvenil Comunitaria de Ciego de Ávila no será sinónimo de indiferencia. Los jóvenes que integran este entramado organizativo se preparan para asumir tareas de impacto directo en la economía provincial.

La primera de ellas, quizás la más espinosa: apoyar la implementación de las nuevas medidas económicas en un escenario donde la escasez de efectivo se ha convertido en una problemática cotidiana para jubilados y trabajadores del sector presupuestado.

Las colas en los bancos, los cajeros automáticos con poca disponibilidad y el atraso en los pagos son síntomas de una realidad palpable:

“Hemos estado padeciendo el tema de que no podemos cobrar porque no está el efectivo para pagarle a algunos sectores”, reconoció Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Ciego de Ávila, durante el encuentro con los jóvenes, tras el abanderamiento.

El primer secretario apuntó a una de las causas que agrava el problema: “lo cierto es que existen personas que están recaudando dinero de sus negocios y están violando, de alguna manera, la política de ingreso que tiene establecida el país”.

El contingente, integrado por representantes de varios sectores de la Red Juvenil Comunitaria, no improvisará. Antes de salir a las calles, los muchachos recibirán una capacitación especial para enfrentar esta tarea con método:

“Van a recibir una capacitación para este proceso, porque no es enfrentar conflictos ni a buscarse problemas, van a hacer una cuestión metodológica que va a aportar a ese objetivo”, precisó Gómez Casanova.

Los jóvenes, dialogarán con actores económicos no estatales, visitarán altos consumidores de energía y aportarán su talento para transformar e impulsar soluciones desde centros laborales y barrios.

La meta es “buscar todo ese dinero que se está circulando en la calle, con el cual se pagan a los sectores vulnerables como son los ancianos con sus pagos de jubilación, además de los sectores presupuestados que hacen el pago en efectivo”, explicó Alejandro Barrios Rodríguez, uno de los integrantes del contingente.

Esa es la principal tarea, lograr ese rescate del dinero para hacer el pago a tiempo de todos estos sectores, añadió

Ninguna explicación sobre las dificultades económicas estaría completa sin mencionar el cerco externo. Gómez Casanova fue enfático al contextualizar el esfuerzo de los jóvenes:

“Hoy nuestro pueblo presenta un grupo de problemas grandes, generados por el gobierno de los Estados Unidos y del bloqueo que, históricamente, ha perseguido asfixiarnos”.

Recordó que, desde 2019, se han impuesto 243 medidas adicionales, directamente, diseñadas para estrangular la economía cubana.

“En ese escenario han aflorado para la sociedad varias dificultades como la situación electro energética actual”, agregó. “Necesitamos ayuda de los jóvenes para poder salir adelante”.

Para Pablo Alejandro Rodríguez, presidente provincial de la Federación de Estudantes de la Enseñanza Media (FEEM), asumir esta responsabilidad es un honor.

“Para nosotros, es un gran reto asumir esta responsabilidad que hoy nos está brindando la Red Juvenil Comunitaria”, declaró.

“Sobre todo, de esta manera, apoyamos a nuestro país en la difícil situación que está atravesando debido al bloqueo genocida que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos”.

Y sentenció: Los jóvenes de la FEEM damos el paso al frente para mantenernos unidos y apoyar en todo lo que necesite nuestro país

La Red Juvenil Comunitaria no es nueva en Ciego de Ávila. Como entramado organizativo de jóvenes en cada territorio, articulados en brigadas por ejes estratégicos, ya ha ejecutado acciones de defensa, producción, cultura y solidaridad.

Pero esta sería la primera tarea de esa envergadura, en la calle, fuera del perímetro de los trabajos voluntarios y las visitas a centros productivos.

Es, precisamente, ahí, donde radica el mayor desafío. La juventud ha demostrado una y otra vez su disposición al sacrificio y su compromiso con la Revolución, pero el acompañamiento de las autoridades implicadas, será determinante para que, esta iniciativa, no termine como una estrategia bien intencionada, sin una ejecución a su altura.

Los jóvenes necesitarán respaldo, herramientas y, sobre todo, la certeza de que su esfuerzo tendrá un impacto real en la calidad de vida de los avileños.

La energía y el talento de estos muchachos, sumados a la voluntad política de las autoridades, pueden marcar la diferencia. El tiempo apremia y la necesidad es urgente.

Tomado de Invasor