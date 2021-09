López Obrador afirma que están puestas las bases para la transformación de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al dar lectura a su tercer informe de gestión, afirmó que su gobierno logró poner las bases para la transformación de México. «A solo dos años y nueve meses de ocupar la Presidencia», reseña Telesur.

«Ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y derecho a disentir, hay transparencia plena, no se censura a nadie, no se violan derechos humanos, no se reprime al pueblo, no se organizan fraudes», sostuvo.

El Jefe de Estado agregó que el poder público ya no representa como antes a una minoría, sino a todos los mexicanos. «Se gobierna con austeridad y autoridad moral, no se tolera la corrupción ni impunidad. Se propicia la igualdad, se repudia la discriminación, racismo, clasismo, se fortalecen valores morales, se cuida y se promueve el patrimonio cultural de México», dijo.

López Obrador, en su alocución, además de repasar los logros alcanzados durante su gestión, también señaló las áreas prioritarias y las acciones para la reactivación de la economía debilitada por la incidencia de la pandemia de COVID-19 en el país y el mundo.

Vacunación y COVID-19

Sobre la gestión de la pandemia de COVID-19, López Obrador comentó que se desarrolló un programa nacional de vacunación que ha funcionado con eficacia y que ha llegado a todos los pueblos, pues ha logrado disminuir el número de casos y hospitalizaciones en el país, señala la multiestatal.

El mandatario precisó que el 65 % de la población tiene al menos una dosis y se comprometió a que en octubre todos los adultos mayores de 18 años tengan al menos una dosis.

«Hemos recibido 103 296 665 dosis de vacuas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik, CanSino y Moderna, de gobiernos y farmacéuticas que han demostrado solidaridad con el gobierno de México y su pueblo», enunció.

En este sentido, mencionó a Cuba, Argentina, Rusia, India, China y Estados Unidos como los países que se han solidarizado con esta nación.

Educación y regreso a clases

Sobre el regreso a clases presenciales en el país, acontecido el pasado lunes 30 de septiembre, el jefe del Ejecutivo federal agradeció el apoyo a la comunidad estudiantil y al personal docente, quienes arrancaron con entusiasmo el curso escolar.

Remesas

El presidente de México subrayó la importancia del crecimiento de las remesas enviadas por los migrantes a sus familias en el territorio nacional, pues en 2020 tuvo un valor de 40 600 millones dólares y se estima que en 2021 sobrepasen los 48 000 millones.

Índices delincuenciales

López Obrador reveló que el robo de combustibles se redujo al 95 %, que el de homicidios se redujo en un 05, %, el robo de vehículos, en un 28 % y los secuestros un 18 %.

Impuestos

El titular del Ejecutivo señaló que, en su mandato, la política de austeridad ha ahorrado 400 000 millones de pesos en compras y contratos, reduciendo prácticas dañinas que existían en la hacienda pública.

Pensiones

López Obrador continuó su informe recordando la reforma que se hizo para las pensiones a adultos mayores, niños y niñas con discapacidad cuyo rango es constitucional. A su vez, anunció que el monto actual se duplicará para 2024.

Represión política

El gobernante consideró que la represión política dejó de existir en el país a través de la independencia de poderes, sobre todo de la Fiscalía General de la República.

Finalmente, el mandatario comentó con orgullo que si perdiera la revocación de mandato se iría con la conciencia tranquila.

«Estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional en 2024. Desde luego no es lo único que necesito, falta lo que diga la naturaleza, la ciencia, el creador», concluyó.

