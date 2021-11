López Obrador, Biden y Trudeau se reúnen por primera vez en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, coincidieron este jueves en la necesidad de fortalecer la relación económica.

Al iniciar la novena Cumbre de Líderes de América del Norte que tiene lugar en la Casa Blanca, los gobernantes intentaron proyectar la imagen de un frente unido en medio de disputas comerciales, acusaciones de proteccionismo estadounidense y preocupaciones por la migración.

Podemos enfrentar todos los desafíos si nos tomamos el tiempo para hablar entre nosotros, afirmó Biden en sus palabras de apertura de la reunión, primera cita entre las tres naciones vecinas desde 2016.

En el primer momento del encuentro, al que tuvo acceso la prensa, el ocupante del Despacho Oval se refirió a la importancia de la cita para manejar la recuperación económica, la pandemia de covid-19 y los retos de migración.

El primer ministro canadiense coincidió en que la prioridad es terminar con la crisis sanitaria para incentivar el crecimiento, fortalecer la cadena de suministros e integrar la economía para favorecer el empleo.

Igualmente, el presidente mexicano se refirió a la ratificación del tratado entre las tres naciones en 2020 como una decisión acertada y aseguró que la integración económica con respeto a la soberanía es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia proveniente de otras regiones del mundo.

López Obrador apuntó que mientras México, Canadá y Estados Unidos representan apenas el 13% del mercado global, China domina el 14.4% y, si se mantiene la tendencia actual, el gigante asiático podría llegar a dominar el 42%.

De apostar por resolver esa disparidad con el uso de la fuerza, nos pondríamos todos en peligro, alertó el dignatario mexicano, quien también sugirió el fortalecimiento económico trilateral para hacer frente a esa situación.

Respecto al tema migratorio agradeció a Biden por ser en su opinión el presidente estadounidense que más interés ha mostrado por resolver de fondo esa problemática y alabó la voluntad del jefe de la Casa Blanca de regularizar el estatus de más de 11 millones de indocumentados.

López Obrador y Biden resaltan principio del respeto mutuo

Los presidentes de Estados Unidos y de México sostuvieron su encuentro bilateral unos minutos antes de la cumbre tripartita con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En esta reunión privada, que ya estaba programada, los mandatarios expresaron únicamente sus criterios concordantes y dejaron a un lado los discrepantes.

Biden habló de la época de la buena vecindad con el presidente Franklin Delano Roosevelt y el por qué en el Salón Oval de la Casa Blanca hay un retrato de Abraham Lincoln y la extensa relación que data de 200 años entre México y Estados Unidos.

López Obrador lo hizo sobre Benito Juárez, el mejor presidente de México según reiteró, quien se entendió con Lincoln sobre todo porque éste nunca reconoció al emperador Maximiliano, que fue impuesto mediante una invasión a territorio mexicano.

Lo que trascendió de la reunión, por tanto, fue “aroma de jazmín” pues lo sustantivo quedó para conocerse en otro momento si es que así será.

Pero es importante, sin embargo, que Biden repitiera una vez más que en su presidencia la relación no va a ser aquella del buen vecino sino la política de iguales, en pie de igualdad, recalcó, porque ya no usamos expresiones como “nuestros amigos del sur”, sino de “nuestros pares” en pie de igualdad, eso es lo que me gusta.

En realidad, aseguró, es una nueva relación, una relación emergente que se basa en respeto mutuo.

López Obrador respondió que lo dicho por Biden se facilita porque él quiere que el trato sea respetuoso y entre iguales. “Me dijo que no nos iban a ver como patio trasero, cosa que agradecemos, porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y de soberanía”.

“Y vamos a ayudar, vamos a participar en la integración económica de América del Norte y de todo el continente, fortalecer nuestra región ante el avance de otras regiones en el mundo, integración económica con respeto a nuestras soberanías”, apostilló.

(Con información de Prensa Latina)