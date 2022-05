López Obrador insiste en cumbre sin exclusiones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló hoy que instruyó al canciller Marcelo Ebrard de insistir en Washington sobre una Cumbre de las Américas sin exclusiones.

A una pregunta al respecto en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario respondió así sobre el anuncio de la Casa Blanca de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la reunión cimera en Los Ángeles, California, a pesar de su solicitud en contrario.

López Obrador pidió no adelantarse a los acontecimientos y esperar las gestiones de su canciller, quien tratará otros temas relacionados con la cumbre y las relaciones bilaterales.

Recordó que en la conversación telefónica de la semana pasada con Biden le planteó con todo respeto su criterio de que en una reunión de las Américas no se puede excluir a nadie, sea Cuba, Venezuela o Nicaragua, y que él respondió que lo iba a pensar.

Pues ayer salió para Washington Marcelo Ebrard, reiteró, y le encargué que además de los temas bilaterales se tratara este asunto, así que no nos adelantemos y esperemos los resultados de esa gestión, insistió.

Dijo que no descarta todavía una rectificación, pues alguien le comentaba que en la cita anterior fueron invitados todos los países, entonces vamos a esperar.

López Obrador condenó ayer (lunes) en su rueda de prensa matutina la decisión de la Administración de Biden de no invitar a los Gobiernos de esos tres países.

Se preguntó cómo no invitar a todos, entonces ¿de dónde son, de qué continente, de qué galaxia, de qué satélite?. Pero, además, vamos a dialogar, a entendernos, hermanarnos, y hay que decir no a la confrontación.

Volvió a abogar por una invitación abierta, y el que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie.