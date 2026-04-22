Los chamberos reafirman su unidad y lealtad a la Revolución

En cada familia del municipio de Chambas se respiró un ambiente de unidad y lealtad en defensa de la soberanía nacional, al sumarse a la firmas por la Patria.

Un gesto que mantiene en alto los ideales inculcados al pueblo a lo largo de más de seis décadas de Revolución.

En esta jornada, exigieron la paz y se pronunciaron en contra de la guerra, en un proceso transparente, lleno de prestigio y sentimientos puros.

Una nueva victoria para los habitantes de este terruño, que extendieron sus manos altruistas junto a los grupos comunitarios de cada Consejo Popular y, de conjunto con las direcciones del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Gobierno, dieron un sí por Cuba.

Las firmas se produjeron luego de escuchar las palabras de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República, quien reafirmó los principios que nos unen.

Yordanis López Martínez, primer secretario del PCC en Chambas, destacó la seriedad y el compromiso del pueblo, arraigado a sus tradiciones patrióticas y culturales, en este nuevo escenario de combatividad.

Con una postura de sacrificio, desde los jóvenes mayores de 16 años hasta los más adultos, el pueblo de Chambas se muestra convencido de mantener lo logrado e intensificar los esfuerzos para crecer en medio de las circunstancias actuales.

“Confiamos en que es posible mejorar el bienestar de los hijos del noroeste avileño”, subrayó el dirigente.

Tomado de Invasor