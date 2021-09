Lula percibe a Bolsonaro más cerca del fascismo

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, está lejos hoy de ser un candidato de derecha y sí cerca del fascismo de Adolfo Hitler y Benito Mussolini, informa Prensa Latina.

En un podcast del comunicador Mano Brown, el fundador del Partido de los Trabajadores abordó la situación política en Brasil, donde no ocurre una disputa entre la derecha y la izquierda, sino entre los fascistas y la democracia.

«Bolsonaro no es de derecha. Hay que analizarlo más como Hitler y Mussolini que como un derechista. Porque no piensa. No medita, piensa en tonterías», indicó Lula.

Señaló, además, que el exmilitar no emite una frase entera que merezca la pena y tampoco tres minutos de argumento para nada serio, «por eso su vida es una noticia falsa», apuntó.

Sobre la posibilidad de su candidatura a las justas comiciales del próximo año, nuevamente respondió que aún no tiene nada decidido. Alegó que no quiere ser candidato por sí mismo, sino construir una candidatura que venga de abajo hacia arriba.

Una encuesta de la consultora Queast Consulting y Genial Bank, correspondiente a septiembre, mostró a Lula con casi la mitad de las papeletas para presidente en la primera vuelta de las votaciones en 2022, pasando a la segunda con Bolsonaro y también ganando la disputa.