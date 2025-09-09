Mariesly Wong: compromiso y profesionalismo en el periodismo avileño

Televisión Avileña, fundada el 6 de septiembre del año 2000, se ha consolidado como un moderno medio de comunicación que refleja el acontecer económico, político, social y cultural de la provincia de Ciego de Ávila.

Con una programación que incluye espacios informativos, culturales, infantiles, deportivos y de orientación social, este telecentro ha cumplido una misión vital: ser la voz e imagen del desarrollo territorial y reportar para el resto del país a través de los Servicios Informativos de la Televisión Cubana.

En este contexto de compromiso con la información de calidad, surge la figura de Mariesly Wong Morales, una periodista cuyo nombre es sinónimo de excelencia, dedicación y calidez humana.

Su carrera, iniciada en 2016, se entrelaza con la historia reciente de este medio, contribuyendo significativamente a su prestigio y reconocimiento.

Mariesly Wong Morales comenzó su carrera en Televisión Avileña en 2016 como periodista.

Su llegada coincidió con un momento de expansión y consolidación del Sistema Provincial de Televisión, que ya incluía el Telecentro municipal Morón TV y otras corresponsalías.

Su capacidad de trabajo, liderazgo y calidad periodística fueron rápidamente reconocidas, lo que le valió ascender al cargo de jefa del sistema informativo de Televisión Avileña.

Desde esta posición, no solo ha seguido produciendo sus propios contenidos, sino que también guía y supervisa el trabajo de un equipo de profesionales, muchos de ellos formados en la propia casa a través de cursos de habilitación y en el «fragor diario» del quehacer periodístico.

Mariesly Wong encarna la esencia del periodista integral moderno. Su trabajo trasciende la simple redacción de noticias para abarcar un espectro completo de habilidades:

Periodista y locutora : Combina con maestría el rigor de la investigación periodística con las técnicas de la locución, logrando una comunicación clara, precisa y empática con el público. Esta dualidad le permite no solo construir historias bien fundamentadas, sino también presentarlas con una dicción impecable y una calidez que conecta inmediatamente con la audiencia.

Productora: Asume el rol de productora, lo que implica la concepción, planificación y ejecución integral de contenidos informativos. Su visión le permite dirigir todo el proceso creativo, desde la idea inicial hasta el producto final que llega a las pantallas, garantizando coherencia, profundidad y alto estándar de calidad.

Como conductora del noticiero provincial, se ha convertido en la cara visible y la voz de confianza, junto a Alberto Fernández Peña, para los avileños. Su presencia serena y profesional frente a las cámaras transmite credibilidad y tranquilidad, cualidades esenciales para la información y comunicación.

Desde sus inicios, la calidad del trabajo de Mariesly Wong ha sido reconocida en múltiples foros y festivales de la televisión cubana. Su habilidad para abordar diversos géneros periodísticos, como el reportaje, la información y la crónica, le ha valido numerosos premios en concursos y festivales nacionales.

Estos reconocimientos no son solo un tributo a su talento individual, sino también un reflejo del nivel de excelencia que promueve Televisión Avileña como institución. Su trabajo sigue la estela de otros profesionales avileños galardonados a nivel nacional, demostrando que la provincia es un semillero de talentos para la comunicación y las artes en Cuba.

Más allá de sus indudables virtudes técnicas y profesionales, el verdadero distintivo de Mariesly Wong radica en sus excelentes cualidades humanas:

Su periodismo está impregnado de una profunda humanidad, que le permite conectar con las historias y las personas detrás de las noticias. Esta cualidad es fundamental para un medio como Televisión Avileña, cuyo objetivo principal es reflejar fielmente el entorno donde se encuentra enclavado.

Como jefa del sistema informativo, no se limita a dirigir tareas, sino que guía, motiva y forma a las nuevas generaciones de periodistas que ingresan al canal, muchos de ellos como parte de su preparación. Su ejemplo fomenta un ambiente de trabajo colaborativo y de crecimiento mutuo.

Su trayectoria está marcada por un firme compromiso con la verdad, la ética periodística y el servicio a su comunidad. Este compromiso trasciende el ámbito profesional y define su papel como una ciudadana comprometida con el desarrollo de su provincia.

El trabajo de Mariesly Wong Morales representa el antídoto del periodismo público y comunitario que se practica en el interior de Cuba. Su aporte es fundamental para:

Fortalecer la identidad cultural avileña: A través de sus reportajes y crónicas, contribuye a documentar y preservar las tradiciones, logros y desafíos de su comunidad.

Liderar un equipo que vela por mantener informados a los ciudadanos de Ciego de Ávila sobre los asuntos que más les afectan e interesan.

Inspirar a nuevas generaciones: Su éxito allana el camino e inspira a jóvenes, especialmente a seguir carreras en el campo del periodismo y la comunicación, demostrando que el talento y la dedicación son reconocidos y valorados.

A lo largo de sus 25 años de historia, Televisión Avileña se ha dedicado a contar las historias de Ciego de Ávila. Periodistas como Mariesly Wong Morales son el pilar fundamental de esta misión.

Su trayectoria, marcada por la excelencia profesional, la versatilidad y, sobre todo, sus sobresalientes cualidades humanas, la convierten en un verdadero referente del periodismo cubano.

Su labor, que combina el micrófono del locutor, la pluma del reportero y la visión estratégica de la productora y gestora, enriquece el panorama informativo de la provincia y de toda Cuba. Mariesly Wong Morales no es solo una periodista premiada; es una comunicadora integral cuyo legado inspira a sus colegas, informa a su público y honra la profesión periodística.

En el panorama mediático avileño, su voz y su trabajo resuenan con fuerza, demostrando que la excelencia y el corazón son los verdaderos motores del periodismo público de calidad.