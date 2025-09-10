Marrero Cruz: “Estamos haciendo todo lo posible para restablecer el SEN” (+Video)

Ante la nueva caída del Sistema Eléctrico Nacional, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, trasladó un mensaje de confianza a la población y aseguró que se trabaja intensamente para una recuperación rápida. “Tenemos la confianza en todos los trabajadores y cuadros y que se va a recuperar en el tiempo mínimo indispensable”, afirmó.

Marrero Cruz, en declaraciones a la televisión cubana, precisó que se han dado todas las indicaciones necesarias para enfrentar la contingencia, destacando que el presidente Miguel Díaz-Canel, ”también está en el centro de dirección”, coordinando los esfuerzos a través de las vías del Partido y el Gobierno.

El primer ministro explicó que existen procedimientos en cada territorio para minimizar los impactos de la falla y, sobre todo, “para mantener informada a la población”.

Expresó su convicción de que “se trabajará intensamente como de costumbre en dar una respuesta más rápida” y que se restablecerá el servicio paulatinamente lo antes posible. Aseguró que, una vez superada “esta experiencia negativa”, se profundizará en las causas para evitar que el evento vuelva a repetirse.

Finalizó su mensaje asegurando a los ciudadanos que “estamos haciendo todo lo posible y lo imposible para restablecer el servicio”.



Tomado de Cubadebate