Más de nueve millones 690 mil cubanos vacunados contra la Covid-19

Un total de nueve millones 696 mil 217 cubanos cuentan hoy con el esquema completo de vacunación antiCovid-19, lo cual representa el 86,7 por ciento de toda la población del país (11 millones 300 mil aproximadamente).

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud Pública al cierre del día 5 de enero se acumulan en el país 31 millones 20 mil 410 de dosis administradas de las vacunas de producción nacional Soberana 02, Soberana Plus y Abdala.

Hasta la fecha, 10 millones 464 mil 507 personas recibieron al menos una inyección de alguno de esos productos, cifra en la cual se incluyen los convalecientes de la pandemia, a los cuales le aplican una dosis de la Plus.

De ese total, tienen la segunda administración nueve millones 312 mil 247 personas y tercera, ocho millones 956 mil 312 cubanos.

Además, poseen dosis de refuerzo dos millones 287 mil 344, de ellas 144 mil 431 la recibieron al formar parte de los estudios clínicos y dos millones 142 mil 913 pertenecientes a la vacunación de refuerzo que se está aplicando a población de territorios seleccionados y grupos de riesgo.

Recientemente, el diario británico The Guardian destacó la historia de éxito de las vacunas en esta isla caribeña supera la marca establecida por los esfuerzos contra la Covid-19 en los países ricos.

La idea de que Cuba, con solo 11 millones de habitantes, pueda ser una potencia biotecnológica, resulta incomprensible para alguien que trabaja en la farmacéutica Pfizer, pero para la nación antillana es posible, declaró John Kirk, profesor emérito de estudios latinoamericanos en la Universidad de Dalhousie, Canadá, a ese medio informativo.

The Guardian señaló que la apuesta de la isla por fabricar sus propios inmunizantes rindió frutos y relató que se convirtió en el Estado más pequeño del mundo en desarrollar y producir con éxito cinco productos contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.

