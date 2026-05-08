Matanzas invicto lidera la Liga Élite del Béisbol cubano finalizada la primera subserie

Este martes finalizaron las primeras subseries de la Liga Élite del Béisbol Cubano en su cuarta edición, donde el conjunto de Matanzas logró la barrida sobre el equipo de Mayabeque, al vencer cinco carreras por tres.

Once imparables conectó cada equipo, mientras que Matanzas cometió dos errores a la defensa.

La victoria para Carlos Michel Benavides, la derrota para Dubier Peña y Yanielkis Duardo se llevó punto por juego salvado.

Así, los cocodrilos son los únicos invictos en esta joven Liga Élite.

Por otra parte, el conjunto de Industriales venció a Artemisa cinco carreras por una para llevar la balanza justo al medio y terminar con dos victorias para cada conjunto.

Los azules batearon 11 hits, siete los artemiseños y cada conjunto cometió un error.

Misael Fonseca fue el ganador, mientras que Raidel Alfonso cargó con el revés.

Y el conjunto de las Tunas si inclinó a su favor la balanza al vencer nueve carreras por dos a los cachorros de Holguín, bateando 12 imparables por ocho los holguineros, en el choque no se cometieron pifias. Tres victorias para las Tunas, una para los cachorros, fue el saldo de la subserie.

En este último choque, Yanquiel Mauri fue el ganador, Carlos Santiesteban el derrotado y Yordanis Alarcón conectó vuela cercas, el segundo de la serie para colocarse como uno de los líderes en este departamento.

Terminada la primera subserie, Matanzas encabeza la tabla de posiciones con cuatro victorias sin derrotas. Le sigue Las Tunas con tres y uno, Industriales y Artemisa con dos y dos, Holguín es quinto con un triunfo y tres fracasos y Mayabeque cierra la tabla con cuatro derrotas en igual cantidad de salidas al terreno.

Este miércoles es día de descanso y el jueves iniciarán nuevas subseries.