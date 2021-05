Meliá Cayo Coco: ¡Lo mejor de lo mejor!

Premio Internacional para el colectivo de un hotel de lujo con altos índices de repitencia en el Destino Turístico Jardines del Rey El multilaureado hotel Meliá Cayo Coco, en la central provincia de Ciego de Ávila, mereció el premio Travellers’ Choice Best of the Best (Lo mejor de lo mejor), considerado entre los más altos honores que otorga TripAdvisor, la web de viaje más grande del mundo.

Este cinco estrellas del destino Jardines del Rey consolida así su reputación internacional, avalada por prestigiosos triunfos como el World Travel Awards, el llamado Oscar de la industria de ocio, que conquistara el pasado año en la modalidad Cuba´s Leading Hotel, categoría donde volvió a ser nominado en este 2021. En sus más de 20 años de operaciones, Canadá, Reino Unido y Argentina figuran como sus mercados emisores históricos, caracterizados por el envío de flujos de turistas que garantizan elevadas ocupaciones durante todo el año, así como también descuella el alto índice de repitencia, consustancial con un hotel de sostenida calidad y óptimos servicios. Otros ganadores fueron los trabajadores de las instalaciones Tryp Cayo Coco y Meliá Jardines del Rey, quienes merecieron el estímulo por la Elección de los Viajeros, antes nombrado Certificado de Excelencias, en reconocimiento a sus resultados acordes con la satisfacción de los clientes. Establecidos en 2002, los Travelers ‘Choice Best of the Best son los únicos premios de la industria de viajes basados ​​en millones de reseñas y opiniones de viajeros de todo el mundo que visitaron las instalaciones sobre las cuales emiten criterios del servicio, calidad y satisfacción del cliente, lo mismo sobre alojamientos que destinos, atracciones, restaurantes y experiencias. Tripadvisor utiliza un algoritmo patentado para determinar los ganadores de los Travelers ‘Choice, y tiene en cuenta el valor cualitativo, la cantidad y la actualidad de las reseñas y opiniones enviadas por los viajeros durante un período de 12 meses. Otras 16 instalaciones gestionadas en la Mayor de las Antillas por la compañía Meliá Hotels International también se impusieron gracias a un 2020 donde recibieron elogios, y terminaron ganando el Travelers ‘Choice, antes nombrados Certificado de Excelencias. (escrito por José Luis Martínez Alejo y Juanita Perdomo)

Por José Luis Martínez Alejo

Radio Surco