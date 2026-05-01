Miles de cubanos marchan en La Habana junto a Díaz-Canel en el Primero de Mayo (+Fotos)

Con un despliegue multitudinario que combinó el carácter festivo con la movilización política, la capital de Cuba celebró este viernes el Día Internacional de los Trabajadores.

En el bloque que partió desde la Plaza de la Revolución, miles de ciudadanos desfilaron acompañados del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

A la marcha también se sumó el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda. A lo largo del recorrido, la columna inicial se nutrió con la incorporación de miles de compatriotas que se unieron en diversas arterias de la capital.

El punto culminante de la jornada tuvo lugar en la emblemática Tribuna Antimperialista —ubicada frente a la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos—, donde los asistentes reafirmaron, en un contexto de amenazas y agresiones externas, su voluntad de defender la soberanía nacional e independencia del país.

Bajo el lema «La Patria se defiende», los manifestantes ratificaron su rechazo a ceder las banderas de la autodeterminación.

Tomado de Presidencia Cuba