Ministro de Energía y Minas: No ha habido errores operacionales

En declaraciones a la prensa, tras la más reciente desconexión del sistema electronergético nacional, el ministro de Energía y Minas aseguró que los caídas del Sistema Electroenergético Nacional no responden a fallos operativos.

“No han sido errores de operación. En la Unión Eléctrica hay capacidad técnica, conocimiento, consagración y un fuerte sentido de pertenencia. Nuestros trabajadores están laborando sin descanso y el sistema se recuperará. También he escuchado que se atribuye esta situación al éxodo de trabajadores. Es cierto que, como en cualquier otra organización, tenemos salida de personal, pero eso no ha implicado una pérdida de conocimiento. Seguimos trabajando con empeño para levantar el sistema”.

No obstante, al referirse al incidente de esta mañana —ocurrido a las 11:05—, el titular explicó que la caída del sistema se debió a oscilaciones en la red nacional que provocaron la salida de una unidad, lo que desencadenó posteriormente la desconexión de varias más hasta la caída general.

El ministro insistió en que esta situación responde, fundamentalmente, a las condiciones ya advertidas en reiteradas ocasiones: un sistema eléctrico severamente afectado por el bloqueo y, en particular, por la reciente orden ejecutiva de los Estados Unidos. «Lo decimos y lo volvemos a repetir», subrayó, «hay una total ausencia de combustible y no tenemos acceso a piezas de repuesto para nuestras unidades termoeléctricas ni para las de Energás».

Se está analizando la situación de la caldera de la unidad de Guiteras

En otro orden, el ministro informó que, tras la caída del sistema, se está analizando la situación de la caldera de la unidad de Guiteras, que presenta una debilidad estructural. Al parecer, el evento provocó un salidero en dicha caldera, y actualmente se evalúa la magnitud de la avería.

«Hay que esperar a que se enfríe para poder tomar una decisión», explicó el titular. «En ese momento se le informará al pueblo si la reparación tomará dos, tres, cuatro días o el tiempo que sea necesario».

Mientras tanto, el ministro reiteró que se continúa recuperando el sistema poco a poco, siguiendo estrictamente todos los protocolos establecidos, y destacó que todo el personal está abocado a esta tarea.

Tomado de Cubadebate