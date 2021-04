Morir con dignidad también es un derecho

A los 18 años quiso conocer el mundo y se unió a la marina mercante española. A los 25, sufrió un accidente mientras se lanzaba de cabeza al agua desde las rocas de una playa, y quedó tetrapléjico. A los 30, en lugar de viajar por los océanos, se hallaba preso dentro de un cuerpo inerte. A los 40, dependía totalmente de sus familiares, incluso para actos tan cotidianos como alimentarse y tomar un baño. A los 55, tras perder una larga e infructuosa lucha a favor de la despenalización de la eutanasia, se suicidó con cianuro, ayudado por una amiga cercana.

Esta es la historia mínima de Ramón Sampedro, un marinero gallego que pasó la mitad de su vida postrado en una cama, sin esperanza de mejoría, y desarrolló un intenso activismo a favor de la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido en España. Su caso provocó gran interés en los medios de comunicación, al punto de iniciar un amplio debate bioético al interior de la sociedad española y ser llevado al cine por Alejandro Amenábar en la película Mar adentro (2004).

Sampedro permaneció tres décadas con una lesión medular que le imposibilitó gozar de una vida más o menos llevadera, en la que incluso el acto de suicidio era imposible sin la colaboración de otra persona. Es allí donde comenzó el verdadero conflicto: en aquel momento la eutanasia y el suicidio asistido constituían delitos dentro del Estado español, y quien lo ayudara a terminar con su existencia podría ser procesado por los tribunales.

Este 2021, 23 años después de la muerte de Ramón Sampedro, la eutanasia será legal en España. La norma jurídica, que ya recibió el visto bueno del Senado, regresa al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Según reseña Sputnik Mundo, la ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Explica la agencia de noticias rusa que, a partir de ese momento, la práctica eutanásica podrá desarrollarse en España en aquellos pacientes que lo soliciten y se encuentren en una situación de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable». De esta forma, España se suma a la reducida lista de países que toleran la eutanasia o el suicidio asistido en alguna de sus modalidades, a través de leyes que regulan esas prácticas o de vacíos legales que de facto las despenalizan.

¿Qué es la eutanasia?

El término eutanasia viene del griego antiguo euthanasía, y significa «muerte buena». En la actualidad engloba una serie de procedimientos encaminados a provocar la defunción de un paciente terminal o aquejado de un padecimiento incurable, con el objetivo de evitarle sufrimientos innecesarios.

Esta práctica debe ser realizada por personal sanitario, luego de la petición reiterada del enfermo (o de su familia, en caso de un paciente en estado de coma). Para llevarla a cabo, un equipo médico multidisciplinario debe certificar que el individuo no padece ninguna enfermedad mental que provoque conductas suicidas, y que su estado de salud general no tiene posibilidad alguna de mejoría.

Por otro lado, estamos ante un caso de suicidio asistido cuando es el propio enfermo quien voluntaria y activamente termina con su vida, pero recibe asesoramiento y auxilio de personal sanitario o cualquier persona preparada para ello. Es, a grandes rasgos, otra forma de eutanasia.

Los caminos de la «muerte buena»

Aunque este debate puede parecer reciente, lo cierto es que la eutanasia ha ganado defensores y críticos desde hace, por lo menos, 24 siglos. Así, recibió el apoyo de Sócrates, Platón y Aristóteles, en la Antigüedad, y Tomás Moro, Francis Bacon y John Donne, un poco más acá en el tiempo. Entre sus detractores se hallaron Hipócrates (uno de los padres de la Medicina, quien incluso la proscribió en el juramento que lleva su nombre), el pensador católico Tomás de Aquino, y una enorme sucesión de teólogos y notables médicos.

Durante la época clásica el fenómeno fue visto con bastante permisividad, pero esto cambió durante el medioevo, con la expansión y enraizamiento de la cultura judeocristiana, que convirtió en pecado el suicidio y la eutanasia. Siglos después, el advenimiento de la modernidad y el progreso científico-técnico surgido del capitalismo comenzaron a cuestionar muchos de los dogmas religiosos de entonces y, sobre todo a partir del siglo XX, reactivaron el debate en torno a la eutanasia.

A mediados de la década de 1900, en los estados norteamericanos de Ohio y Iowa se presentaron iniciativas legislativas para la legalización de la eutanasia, aunque ninguna de las dos prosperó y, con ellas, mermó el debate alrededor del tema. Fue en los años 30 cuando el movimiento pro eutanasia tomó fuerza otra vez, con la creación en el Reino Unido de Dignity in Diying, una organización dedicada a concientizar sobre el derecho a una muerte digna.

Sin embargo, no siempre el apoyo a la eutanasia estuvo motivado por razones altruistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler y la cúpula dirigente del Partido Nazi ordenaron el exterminio de numerosos discapacitados físicos y mentales. Eran los tiempos del programa Aktion T4, ejecutado por personal médico del III Reich y justificado bajo los preceptos de la eutanasia. De esta forma, se autorizó el asesinato de cientos de miles de personas: un verdadero genocidio.

Con el paso de los años, los avances de la Medicina propiciaron un considerable aumento de la esperanza de vida en ancianos y pacientes aquejados con dolencias crónicas, aunque una mayor esperanza de vida no implica necesariamente una mejor calidad de vida. Desde ese panorama asombroso pero inquietante, es comprensible el surgimiento de varios dilemas bioéticos, donde el mantenimiento a toda costa de una vida humana termina enfrentándose a la libertad y la dignidad inherentes a cada persona.

En las últimas décadas del siglo XX y en las que llevamos de siglo XXI han comenzado a visibilizarse los casos de pacientes que solicitan la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, porque entienden que su irreversible estado de salud entraña un sufrimiento que no están dispuestos a soportar. De esta manera, algunos países han optado por despenalizar en situaciones muy puntuales prácticas médicas que hasta entonces eran tipificadas como homicidio o inducción al suicidio. Entre ellos puede citarse, a los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y, dentro de poco, España.

El debate sigue abierto

Aunque el fenómeno de la eutanasia gana fuerza año tras año, no deja de despertar miedos e incomprensiones entre grandes sectores de la opinión pública mundial; en parte, por dogmas religiosos e ideologías conservadoras; pero también porque su aceptación reconfigurará la manera en que la Humanidad entiende la vida y la muerte, y esa razón es más que suficiente para ir con cuidado.

Uno de los principales argumentos esgrimidos contra la eutanasia es que toda vida humana es inviolable, y nadie tiene derecho a quitarla. Quienes así piensan, obvian el derecho a la autodeterminación y la dignidad de las personas. Si es importante elegir cómo vivimos, también lo es decidir hasta qué límite esa vida es deseable, llevadera, digna, y cuándo morir tranquilamente se vuelve una mejor opción que soportar padecimientos para los que la ciencia no ha encontrado cura.

Un segundo argumento muy repetido es la afirmación de que los médicos no deben intervenir intencionalmente en la muerte de un paciente, pues violarían uno de los principios de su profesión, que es salvar vidas. Este quizá es uno de los razonamientos más abrumadores que existen contra la eutanasia, ya que descansa en la tradición de una profesión milenaria e implica repensar los pilares de la deontología médica.

El problema tiene tantas aristas que resulta difícil analizarlo en poco espacio. Sin embargo, el principio de no maleficencia (contenido en el Juramento Hipocrático) debe entenderse a la luz de los preceptos de la Medicina actual, donde resulta fundamental el respeto a la autonomía de los pacientes. Entonces tocaría reflexionar si la eutanasia y el suicidio asistido tienen un lugar dentro de esa otra misión del personal médico, que es aliviar el sufrimiento de los enfermos: un sufrimiento que a veces va más allá del dolor físico y, por tanto, no puede calmarse con sedantes.

Otra cuestión a debatir (en países donde la asistencia médica gratuita no es un derecho) es que la eutanasia y el suicidio asistido pueden convertirse en soluciones prácticas para evitar largos y costosos tratamientos que menguarían los ahorros de la familia. Así, tras la decisión de un paciente no incidiría tanto el deseo de evitar un sufrimiento inútil como la necesidad de no volverse una carga financiera demasiado pesada para sus seres queridos. Estaríamos, entonces, ante casos de personas que solicitan la eutanasia porque no pueden pagar un tratamiento paliativo convencional. Es un punto a tener en cuenta, pero no debe obviarse que allí la verdadera causa del problema no es la legalización de la eutanasia sino la falta de acceso a servicios médicos imprescindibles.

También está el argumento de la pendiente resbaladiza, según el cual la despenalización de la eutanasia provocaría una pérdida del respeto por las vidas humanas y dificultaría proteger de errores y abusos a ancianos y otros pacientes vulnerables. En realidad, no existe ninguna prueba de que este fenómeno ocurra en aquellos países donde son legales la eutanasia o el suicidio asistido. Al contrario, la observancia de rigurosos criterios de seguridad ha permitido en estas naciones que las prácticas eutanásicas no se conviertan en formas de camuflar un asesinato.

Por último, queda referirse al argumento de los cuidados paliativos. Según muchos opositores de la eutanasia, los avances de la medicina paliativa permiten aliviar los dolores de los pacientes terminales, evitándoles la agonía y la necesidad de recibir eutanasia. Y esto, en parte, es cierto, pero existen otras formas de sufrimiento más difíciles de evitar, como la sensación de sofoco, la deformación del cuerpo, la tetraplejia y la pérdida progresiva de control sobre el cuerpo… Para ellas no existe un tratamiento eficaz.

De hecho, numerosos paliativistas belgas han apoyado la idea de no contraponer la eutanasia con los cuidados paliativos, sino de incluir la primera en el ámbito de los segundos. De esta forma, la eutanasia se convertiría en el último recurso de la medicina paliativa para aliviar el sufrimiento de un paciente terminal.

¿Eutanasia en Cuba?

Aunque no existe ninguna norma legal que la sancione expresamente, la eutanasia está prohibida en Cuba y quienes la practiquen pueden ser procesados por las figuras delictivas de homicidio o auxilio al suicidio. Varias investigaciones han hecho notar la necesidad de incluir dentro del Código Penal cubano la figura de la eutanasia y así evitar penas desproporcionadamente altas.

En el marco de las discusiones populares previas al referendo constitucional de 2019, la eutanasia también fue objeto de debate, sobre todo entre quienes abogan por su futura despenalización. Este sigue siendo un tema polémico en Cuba, donde las políticas sanitarias defienden los cuidados paliativos convencionales y el mantenimiento de la vida del paciente, siempre que no se utilicen métodos desproporcionados para aplazar el momento de la muerte.

Probablemente la población no está preparada para un debate serio, amplio y desprejuiciado sobre la eutanasia y el suicidio asistido; mucho menos cuando la legalización del matrimonio igualitario todavía resulta una tarea pendiente y provoca choques ideológicos entre diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, llegará el momento en que debamos saldar nuestras deudas con este asunto. Ojalá ese día actuemos con justicia.

Por Neilán Vera, estudiante de Periodismo