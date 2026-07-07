Noruega elimina a Brasil y hace historia en la Copa Mundial

Noruega eliminó a la pentacampeona con dos goles de Haaland (1-2) y se clasificó por primera vez para los cuartos de final de la Copa Mundial.

Noruega hizo historia este domingo en la Copa Mundial de la FIFA al eliminar a Brasil con una excelente actuación de Erling Haaland (1-2) para clasificarse por primera vez para los cuartos de final del torneo.

El equipo escandinavo alimentó su extraordinario balance contra la pentacampeona, con tres victorias y dos empates en cinco duelos, y sigue siendo el único equipo que no ha perdido nunca con Brasil.

Noruega saltó al césped Estadio Nueva York Nueva Jersey con mucha ambición y a los tres minutos Patrick Berg marcó a pase de Alexander Sorloth, pero el gol no subió al marcador por fuera de juego.

La Canarinha fue mejorando y antes del cuarto de hora de juego Kristoffer Ajer cometió penalti al derribar a Matheus Cunha dentro del área. Bruno Guimaraes disparó a su derecha desde los once metros, pero Orjan Nyland adivinó la dirección del remate para mantener el empate.

Los dos equipos jugaban de tú a tú: Noruega dominaba la posesión, pero le costaba encontrar espacios entre la defensa visitante y Brasil amenazaba con castigar cualquier error gracias a la velocidad de sus delanteros.

En el tramo final de la primera parte Vinicius Junior recuperó el balón en el área rival y buscó el gol, pero se topó con otra intervención salvadora de Nyland.

Justo después llegó el momento de Alisson Becker. El portero evitó el 0-1 con una excelente parada ante Martin Odegaard, tras una gran acción de Haaland.

Endrick entró en el minuto 58 y nada más saltar al terreno de juego Vinicius le dejó solo delante de Nyland con un precioso pase en un contraataque, pero el joven delantero no pudo aprovechar una ocasión muy clara.

Noruega eliminó a la pentacampeona con dos goles de Haaland (1-2) y se clasificó por primera vez para los cuartos de final de la Copa Mundial.

Tomado de Cubadebate