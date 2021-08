Nueva política de comercialización de productos agropecuarios: Lo novedoso, y lo que se mantiene

Los ministros de Agricultura, Ydael Pérez Brito, y de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, junto a otros directivos de ambos ministerios, informaron este lunes a la prensa sobre cuestiones del funcionamiento de la nueva política de comercialización de productos agropecuarios, incluidas las novedades en términos de gestión, las atribuciones de productores y comercializadores, los comités de contratación y precios y las facultades de autoridades locales en la regulación de precios.

Aprobada hace un mes y medio y soportada en un paquete de normas jurídicas −que tienen como sombrilla el Decreto 35 de 2021 de Consejo de Ministros, De la Comercialización de Productos Agropecuarios, y como más reciente incorporación la Resolución 320/2021 del MFP−, se trata de “una política muy práctica, flexible, que se construyó junto a muchos productores”, dijo el ministro de la Agricultura.

“El conjunto de normas jurídicas que la van asegurando se adapta y se rectifica, acorde con la realidad de una agricultura con escasez de insumos, en medio de una pandemia y afectada por un bloqueo recrudecido”, agregó Pérez Brito.

Decreto 35/2021, De la Comercialización de Productos Agropecuarios (GOC-2021-437-049)

Resolución 320/2021 del Ministerio de Finanzas y Precios (GOC-2021-727-EX68)

Yisel González Marrero, directora de Comercialización del Ministerio de la Agricultura, destacó que es la primera vez que existe una política de comercialización de productos agropecuarios. “Incluye 51 principios, 31 de ellos totalmente nuevos, que rompen esquemas que teníamos y eliminan trabas”.

Como parte de la política, en la comercialización pueden participar todos los comercializadores del ámbito estatal y no estatal, empresas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, y productores agropecuarios.

Un tema vital en este contexto −precisó González Marrero− es la autogestión. “Cada uno de los comercializadores debe ser capaz de gestionar lo que comercializará. Puede arrendar camiones, espacios, neveras, almacenes, pesas y cualquier otro insumo que apoye la comercialización. Va a depender de lo que sea capaz de gestionar”.

La funcionaria señaló que en este contexto se están actualizando todas las normas de calidad. “Insistimos en la necesidad de ofrecer productos con mayor valor agregado. Que lleguen a los mercados y puntos de venta productos de mayor calidad y con mejor presentación”.

También se promueve la creación de mercados de nuevo tipo, de los que actualmente hay 12 en La Habana.

Se basan en la recapitalización de mercados existentes, pero no se limita al entorno y la reparación. La directora de Comercialización del Minag explicó que hay 17 requisitos que deben cumplir, y que deben estar listados en las entradas de esas instalaciones.

“Entre esos requisitos están el servicio, la atención, la implementación del comercio electrónico (no solo para que la población pueda pagar por esa vía, sino para pagar a los proveedores y, con esa posibilidad de pago inmediato, eliminar las cuentas por pagar a los productores). Además, páginas online como parte del comercio electrónico, mensajería, cultura del detalle al exponer los productos, empleados uniformados y con un código de ético, y derechos del consumidor, entre otros”, apuntó.

Igualmente, el mercado puede contar con subarrendamientos a microindustrias que comercializarían allí, o a trabajadores por cuenta propia (TCP), que podrían asumir desde la mensajería hasta la comercialización de productos.

“Son mercados gestionados por formas estatales y no estatales, empresas, cooperativas, personas naturales… Se incluye, además, la venta ambulatoria de productos”, añadió.

Sobre la relación entre gestión minorista y mayorista, el ministro de la Agricultura señaló que hoy “el minorista puede ser también mayorista, comprar a otro proveedor y llevarlo a su mercado. En este sentido, no hay restricciones”.

La directora de Comercialización del Minag explicó que “se puede escoger lo que desee el comercializador. Puede ser minorista o minorista y mayorista, o establecer centros de compra, tener almacenes.

“Antes había trabas con respecto a los suministros de los TCP. Hoy todos estos esos mayoristas pueden suministrar a formas de gestión no estatal no relacionadas con la agricultura (como los restaurantes). Todas las variantes se flexibilizan para estimular la producción. Es un estímulo para productor que pueda gestionar su mercado o punto de venta”, dijo, y comentó que a un mes y medio de aprobada la política “ya han ido naciendo emprendimientos así, con buena recepción por parte de la población”.

“El productor puede recontratar, concurrir a la comercialización para que no se pierda nada. No hay monopolio. Todos son una familia de comercializadores. Esta política es innovadora y flexible, con variantes para comercializar. Por ejemplo, el productor puede gestionar logística y llevar su producto al mercado. No hay razón para que se pierdan producciones”, dijo el ministro de la Agricultura.

“El productor puede, incluso, rentar un espacio de un mercado por un día para vender producción que no tiene salida… Igualmente, puede vender al turismo, a otros sectores… O llevar producción a la industria. Hay flexibilidad para que no se pierda producto”, añadió la directora de Comercialización del Minag.