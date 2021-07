Nueve entradas con Yaser Julio González

Primera entrada: Para cualquier peloterito habanero la quimera es lucir la chamarreta de la I gótica. Incluso, sin ser ni siquiera del Occidente, más de uno fantasea con jugar de local en el Latino. Probablemente, Yaser Julio González, también se imaginó decidiendo un partido a favor de los Azules.

« Empecé mi formación a muy corta edad, 5 años, en La Habana y pasé todas las categorías inferiores en la capital».

No obstante, en entrevista ofrecida al diario Granma confirmó antaña simpatía por los equipos pinareños. «Además, mi mamá nació acá y, por tanto, hay lazos familiares que me unen a esta tierra», le comentó al medio de prensa nacional.

Segunda entrada: Si eres talentoso, beisbolista, capitalino y no integras la novena de Industriales es porque estás desarrollándote como deportista en otro equipo de la Serie Nacional hasta poder jugar con los Leones. Esto es casi una regla. Una de las excepciones quizás sea Yasser Julio, de las sensaciones en la actualidad de la tanda bateadora de Pinar del Río.

«Mi primer año fue en la Serie Nacional 2011- 2012 con los Metros, al siguiente no existía este equipo ya, y pasé para Pinar del Río. Familiares me dieron la posibilidad de cambiar la dirección particular».

Tercera entrada: El 44 revela un deseo frustrado en el más occidental de los elencos y, de alguna forma, reafirma cierto favoritismo por el béisbol pinareño:

«Desde las categorías menores jugaba con el 10 por Omar Linares, llegué aquí y está retirado»…

Cuarta entrada: Yaser Julio, con dos strikes en su cuenta. Similar a ese instante de elección entre hacer swing o dejar pasar el lanzamiento; resulta la pregunta, ¿dejarías a los Vegueros por los Leones?, para el jardinero.

«Esa es una situación complicada. Aprendí a jugar pelota en La Habana; pero en Pinar del Río me han dado más oportunidades en la Serie Nacional. La decisión es muy difícil, por el momento no pienso en ello. No tengo idea de cambiar de plantel».

Quinta entrada: Nuevamente el toletero en conteo desfavorable. El clásico occidental, Pinar del Río versus Industriales…

«A través de la historia Pinar es un equipo que le juega muy bien a Industriales. Incluso, años en los que hemos estado mal supimos levantar frente a Industriales. Siempre ha existido esa rivalidad y sería muy bonito mantenerla».

Sexta entrada: En un rol analítico, el campeón nacional en la 53 Serie Nacional valúa los puntos a favor del conjunto vueltabajero.

«Lo más difícil es batear, como nosotros tenemos un buen pitcheo, la ventaja es aún mayor. Pinar del Río es un equipo muy competitivo, en el que cada bateador intenta hacerlo mejor cada vez, impulsar más carreras».

Séptima entrada: En la de la suerte refiere al poder, una de sus herramientas. En la pasada campaña regular pegó diecisiete bambinazos y en play off uno más. Sobre el tema argumenta:

«Lo importante es trabajar más en base a conectarle cada vez mejor a la bola para así dar más jonrones. También hacer más trabajos con pesas para un mejor rendimiento físico. Aunque, todo nace del trabajo en el área, desde que se inicia en el deporte».

Octava entrada: Yaser Julio, quien –según Cubadebate– anduvo por ligas extranjeras, comparte su ilusión…

«Todo pelotero quiere probarse en las mejores ligas del mundo. Sería una gran oportunidad, sobre todo para seguir aprendiendo, porque son otros entrenamientos, pitchers con diferentes velocidades. Además, ahí te desarrollas más y cuando vayas a un evento internacional existirán mayores posibilidades de ganar, el equipo será más competitivo, con más nivel y talento».

Novena entrada: A la hora de recoger los bates, comenta sobre vestir la chamarreta del equipo Cuba de mayores, pues ya integró un equipo nacional en la categoría 15- 16, este terminó en segundo lugar en un campeonato Panamericano.

«Mi primera meta siempre es clasificar con Pinar del Río a los Playoffs, la afición local anhela mucho eso, igual que nosotros. El otro objetivo es hacer el Cuba. Yo estoy preparado. Cuando me den la oportunidad saldré a aprovecharla. Intentaré hacer cada día lo mejor en pos de representar la bandera, sus colores».