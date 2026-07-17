Nuevo acuerdo de Vivienda en Cuba: más plazos y opciones para la población

Nuevo edificio multifamiliar en la comunidad Ramón Domínguez de la Peña (Macizo cañero)

Desde el pasado 6 de marzo de 2026 se encuentra en pleno vigor el Acuerdo 10100 del Consejo de Ministros, una normativa que modifica, sustancialmente, los mecanismos de asignación, posesión y pago de las viviendas construidas por el Estado cubano o que quedan en favor de los Consejos de Administración Municipal.

Según explicó Claudia Díez González, jefa del Departamento de Derecho de la Dirección Provincial de la Vivienda, en Ciego de Ávila, este acuerdo introduce tres modalidades para que las personas naturales puedan acceder a estos inmuebles: en propiedad, en arrendamiento o en usufructo.

La condición de propietario se reserva para aquellos ciudadanos con capacidad adquisitiva suficiente para cancelar el valor total de la vivienda en un plazo de treinta años, lo que equivale a trescientas sesenta mensualidades, con un descuento de hasta el veinte por ciento de su salario.

Este porcentaje, representa un incremento significativo con respecto al acuerdo anterior, donde el tope era del diez por ciento y el plazo máximo era de doscientas cuarenta cuotas.

En el caso de los arrendatarios, la normativa contempla a aquellas personas que, aun con el descuento del veinte por ciento de sus ingresos, no logran cubrir el costo total de la vivienda en el plazo establecido.

Por su parte, la figura del usufructuario se aplica a quienes sencillamente carecen de condiciones económicas para afrontar pago alguno.

La funcionaria precisó, además, que las personas vulnerables afectadas por eventos climatológicos reciben un subsidio estatal de hasta el cincuenta por ciento para reconstruir sus viviendas y luego, deben acudir a la banca, para acogerse a las nuevas condiciones de crédito, con el descuento del veinte por ciento y las trescientas sesenta mensualidades.

Janet Delgado Morales, especialista en créditos personales del Banco Popular de Ahorro, destacó el compromiso de la entidad con la implementación de esta nueva legislación, ya que son ellos quienes otorgan los créditos para el pago total o parcial de las viviendas y facilitan los títulos de propiedad.

Entre las novedades más relevantes, Delgado Morales subrayó que, ahora se aceptan pagos anticipados, lo que permite reducir tanto el monto de las mensualidades como los intereses bancarios, brindando una mayor flexibilidad financiera a los clientes.

Una de las inquietudes más recurrentes entre la población es qué ocurre con aquellos propietarios que estaban acogidos a la resolución anterior y no lograban completar el pago en las doscientas cuarenta mensualidades establecidas.

Al respecto, la especialista indicó que estos clientes pueden presentarse en el banco para evaluar si sus ingresos les permiten ajustarse al nuevo plazo de trescientos sesenta meses.

Si aún así no alcanzan, deben regresar a la Dirección Municipal de la Vivienda para que se modifique el acuerdo y se subsane el plazo, y luego, retornar a la institución bancaria para introducir los cambios en el sistema y comenzar a pagar, normalmente.

Para aquellas personas con bajos ingresos, se ha previsto la opción de ser considerados arrendatarios, con un descuento del diez por ciento de sus salarios.

En los casos extremos donde el pago resulte completamente imposible, se declara el usufructo, figura que no implica desembolso alguno y que es determinada de oficio por la propia Dirección Municipal de la Vivienda.

No obstante, tanto Díez González como Delgado Morales hicieron hincapié en la movilidad que ofrece el nuevo acuerdo: si los ingresos del beneficiario mejoran en el futuro, este puede solicitar el cambio de modalidad, pasando de usufructuario a arrendatario o de arrendatario a propietario y, se le reconocerá todo lo que haya pagado con anterioridad.

Finalmente, las autoridades recordaron que todos los trámites que se encuentren en proceso ya pueden acogerse a estos beneficios, pues el acuerdo está en vigor desde el pasado seis de marzo y representa una oportunidad para que, muchas familias cubanas, regularicen su situación habitacional con condiciones más favorables.

Tomado de Invasor