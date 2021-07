Orgullo para el deporte avileño

Las redes sociales nos acercan y permiten conocer personas nuevas. Estas son excelentes herramientas cuando las medidas restrictivas para contener la COVID-19 nos imposibilita reunirnos.

Cuando se trata de deportes, soy la típica espectadora que solo sabe lo básico y no reconoce técnicas o estrategias. Lo que sí sé, es que me emociono cada vez que un cubano compite, no importa si es en una pista, colchón, ring, terreno o cancha.

Supe entonces, recorriendo las redes sociales que Jeisser Sampson acababa de obtener el 1er puesto de lucha greco y botín de oro en el Campeonato Juvenil de Luchas, clasificando a los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud. Mi orgullo se duplicó y los deseos de conocerlo se hicieron reales al saber que es avileño y tenemos amigos en común.

Jeisser llegó a la lucha greco-romana en cuarto grado y a sus 19 años habla sobre su referente deportivo.

¿Cuál ha sido el reto más duro en tu carrera deportiva?

Uno de los más grandes retos que tuve que enfrentar fue al principio de mi carrera deportiva ya que no ganaba en los campeonatos, no salían las cosas como me las proponía y no creían en mí, no me daban ese apoyo. A veces esas cosas pasa y yo mismo tuve que mentalizarlo y pensar que yo si podía hasta salir adelante en mi carrera porque era lo único que me gustaba. Desde ese momento dije, voy para adelante porque no puedo quedarme sin cumplir mi sueño y para demostrarme a mí mismo que si podía y a las personas que no confiaban. Comencé a entrenar, entrenar y entrenar porque es en el colchón donde salen los resultados.

¿Cuál es el rival más fuerte al que te has enfrentado en tu carrera deportiva?

No puedo decirte uno en específico, yo he competido con buenos luchadores de toda Cuba y buenos son todos, en el colchón gana el que más entrene, quien ponga más el corazón y el que más tira para adelante. No sé decir uno solo porque el que de su poquitico más es el que gana en el colchón.

Este joven luchador ha cosechado muchas victorias y medallas consiguiendo el Premio al Novato del Año 2020 a su corta edad, volviéndose una promesa en los 130 kilos pero todo esto no ha sido fácil, nos cuenta en los siguientes audios.

Los entrenadores deportivos ayudan a los atletas a desarrollar todo su potencial y marcando su vida para siempre, Jeisser recuerda a cada uno de los suyos, nombrándolos a todos. Eric García es uno de los que más han aportado en su crecimiento. “Es el quien siempre está presente, entrena conmigo en el colchón y me apoya en todo. Esta cuarentena que ha sido tan difícil es quien me ha apoyado, ahora para el clasificatorio me entrenó todas las mañanas en el frente de su casa, me ayudó mucho”.

¿Qué aspiraciones tienes para el futuro?

Te diría lo que todo atleta se propone, ser Campeón Olímpico pero a mí me gusta ir paso a paso y poco a poco, voy a ir poniéndome metas a largo plazo pero también a corto plazo. Todo llega con sacrificio y disciplina. En un futuro si quisiera ser Campeón Mundial u Olímpico.

¿Qué significa representar a tu país con 19 años?

Para mí es una gran satisfacción representar a mi país a tan corta edad en una competición de ese calibre, es una motivación muy grande para un atleta. También significa mucho el resultado que obtuve que fue muy bueno y ahora toca seguir para adelante para lo que viene igual de fuerte.

Este gladiador se prepara actualmente para los primeros Juegos Panamericanos Juveniles a celebrarse en Cali, Colombia, del 25 de noviembre al 5 de diciembre del 2021. Este atleta que apenas empezamos a conocer y que dará mucho de lo que hablar en el futuro denota humildad en su manera de hablar, sin dudas la responsable se encuentra siempre dándole ánimos y él le dice “mamá”, y que define en el siguiente audio como su motor impulsor.