Ciego de Ávila Sociedad

Osvaldo Sánchez Naranjo, periodista esencial en Televisión Avileña

PorYoury Santana Gonzalez

Sep 10, 2025

Osvaldo Sánchez Naranjo se consolida como uno de los periodistas más reconocidos y versátiles de la televisión en Ciego de Ávila.

Graduado de la Universidad de Oriente, su trayectoria está marcada por una rigurosa formación y un compromiso inquebrantable con el quehacer informativo, lo que lo ha llevado a realizar coberturas de primer nivel para la televisión cubana.

Su labor como corresponsal de la TV Cubana durante años le ha permitido ser testigo y narrador de los acontecimientos más significativos para la provincia.

Entre ellos, destaca su cobertura de la llegada de las cenizas del Comandante en Jefe Fidel Castro a territorio avileño, un momento histórico que supo transmitir con la profundidad y el respeto que merecía.

Más allá de los grandes sucesos, Sánchez Naranjo ha demostrado ser un periodista integral, con una mirada aguda sobre sectores clave para el desarrollo local.

Sus reportajes y trabajos en el sector turístico —vitrina económica de la provincia— y en el sector agrícola —alma de la tierra avileña— reflejan su capacidad para analizar y comunicar la complejidad y la importancia de estas áreas con profesionalismo y claridad.

La excelencia de su trabajo ha sido reconocida en múltiples ocasiones con premios en concursos y festivales de la prensa y la TV, galardones que atestiguan su calidad, creatividad y dedicación al oficio.

Osvaldo Sánchez Naranjo es, en esencia, una voz autorizada y un profesional cuya cámara y micrófono han contribuido a documentar y enaltecer la historia reciente de Ciego de Ávila.

Estos 25 años de TV avileña no se podrían contar sin la magia, la voz y la entrega de Osvaldo Sánchez Naranjo.
Felicidades, hermano…

Por Youry Santana Gonzalez

